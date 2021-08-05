+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Протесты Олимпиада Запрет полетов Политзаключенные Санкции Репрессии Конституционная реформа

Лукашенко напомнил о возможной ликвидации частных предприятий за отказ создать профсоюз

Александр Лукашенко в четверг провел рабочую встречу с председателем Федерации профсоюзов Беларуси Михаилом Ордой, напомнил о возможной ликвидации частных предприятий за отказ создать профсоюз.

Лукашенко напомнил о возможной ликвидации частных предприятий за отказ создать профсоюз
Как сообщает президентская пресс-служба, руководитель государства поинтересовался, как обстоят дела с созданием первичных профсоюзных организаций в частном секторе и акцентировал внимание, что этот вопрос поднимался неоднократно.

"Больной вопрос - создание первичных организаций прежде всего в частных структурах. Если до сих пор есть еще отдельные, которые не поняли, значит, надо в правительстве немедленно обсудить эти вопросы и внести конкретные предложения вплоть до ликвидации частных структур, которые отказываются иметь профсоюзные организации", - подчеркнул он.

Еще одна важная тема, которую затронул Лукашенко, это реакция ФПБ на санкционное давление. "Хочу поблагодарить Вас и наши профсоюзы за активную работу в плане противодействия санкциям. Это достойная работа, когда организовали людей, и в международном плане был услышан голос не только лидеров профсоюзов, а наших людей, трудящихся. Молодцы", - сказал он. 

"Тысячи и тысячи людей, которые решили высказаться. Это большое дело", - заметил Лукашенко. По его мнению, такая масштабная реакция людей в ответ на санкционное давление обязательно даст результат. 

Кроме того, президент и глава ФПБ обсудили ход уборочной кампании и содействие ее проведению со стороны профсоюзов. "Санкции санкциями, но если будет во что одеть детей к школе и людям одеться нормально, если будет что покушать людям, тогда будет результат", - считает Лукашенко. 

Он отметил, что уборочная кампания в Беларуси традиционно проходит в особых погодных условиях, и профсоюзам нужно оказать аграриям необходимое содействие, как это бывает каждый год. "В августе всегда время спрессовано, и погода нас проверяет на твердость и решительность. Надо обеспечить людей. Прежде всего - зарплата, питание в поле и так далее, обычная работа профсоюзов", - поставил задачу президент.

Как сообщалось, в ноябре прошлого года Лукашенко на встрече с Ордой потребовал до конца года создать официальные профсоюзы на всех частных предприятиях республики.

Лукашенко считает, что "в каждой компании, частной и государственной, должна быть профсоюзная организация". Работники, по его словам, смогут сами решить, вступать им в профсоюз или нет. "Хочешь быть членом профсоюза - будь, не хочешь - пожалуйста", - сказал тогда он.

Тогда же Лукашенко поставил ультиматум частным предприятиям Беларуси - либо создание официального профсоюза, либо ликвидация.
Поделиться
Последние известия




Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Игорь Драко
Режим "валит" оппонентов....
Павел Знавец
З нагоды дня 3 ліпеня 2021г.
Канапацкая Ганна
ТИХАНОВЩИНА- КАК ЭЛЕМЕНТ...
Уладзiмiр Някляеў
ДАЙСЦІ ДА БЕЛАРУСАЛІМУ
Анатолий Санотенко
Про экстремистов (рапорт)
Михаил Пастухов
НЕЗАКОННЫЙ РЕФЕРЕНДУМ
Александр Волчанин
Слава Героям Чернобыля....


Особое мнение





Выбор редакции
© 2005 - 2021 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]