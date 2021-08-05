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В Борисове на продажу выставили туалет. Фотофакт

Начальная цена здания — 34 440 рублей.

Фото borisov.gov.by

Минский областной центр инвестиций и приватизации» по поручению ОАО «Миноблавтотранс» филиал «Автобусный парк № 3» проводит открытый аукцион по продаже уборной в Борисове, сообщает сайт райисполкома.

Туалет расположен на ул. Строителей, 35/1. Площадь здания — 47,2 квадратных метра, пишет ex-press.by. Земельный участок имеет ограничения в использовании: охранная зона электрических сетей напряжением до 1000 вольт, пл. 0,0020 га.

Начальная цена уборной — 34 440 рублей.

Аукцион пройдет 3 сентября в 14.00 по адресу: Минск, ул. Чкалова, 5, каб. 324. Заявления на участие и необходимые документы принимаются по 02.09.2021 до 16.00 по указанному адресу. Тел: (8017) 516-80-65, (8029) 102-21-17, 516-80-64. Тел для осмотра: (8029) 646-57-83.
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