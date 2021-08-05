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Сергеем Лысаковым. Об этом корреспондент агентства «Минск-Новости» поговорил с руководителем информационно-аналитического центра TeleTrade





Поддержка и санкции





— В июле жесткая политика Нацбанка по искусственному поддержанию спроса, включая повышение ставки рефинансирования до 9,25 %, позволила национальной валюте укрепиться по отношению к доллару, евро и рублю, — комментирует финансовый аналитик. — Наибольшим укреплением рубль отметился по отношению к доллару, несмотря на стабилизацию курса «американца» в первой половине месяца.





По мнению С. Лысакова, укреплению белорусского рубля способствовала позиция России, которую на встрече с Президентом Александром Лукашенко в Санкт-Петербурге озвучил глава РФ Владимир Путин. Российский Президент пообещал всестороннюю поддержку, в том числе финансовую.





Между тем Евросоюз и США ввели очередной пакет санкций против Беларуси в июне. При этом политика запретов со стороны ЕС не была реализована в самом жестком варианте и оставила предприятиям нашей страны некоторые возможности для сбыта основных экспортных товаров, в частности калийных удобрений. Отечественные производители ищут новые рынки в том числе и в Европе. Потенциал для этого есть.





Однако, по мнению С. Лысакова, давление со стороны Европы, США и Великобритании будет нарастать постепенно и продолжится, вероятно, в течение нескольких лет.





Инфляция захлестнула планету





Что касается внутренних факторов, то основное беспокойство вызывает рост цен в стране. Только по официальным данным, июньская инфляция в Беларуси в годовом измерении составила 9,9 %. Предпосылок для ослабления инфляционного давления не наблюдается. Поэтому можно с большой уверенностью сказать, что в июле может быть существенно превышена отметка в 10 %.





— Резкий рост цен — головная боль большинства государств, — подчеркивает финансовый аналитик. — Несмотря на некоторое снижение цен на продовольствие в июне, во многих странах зафиксированы рекордные темпы инфляции. Поэтому и в Беларуси дорожают непродовольственные товары и услуги. Впрочем, по темпам роста стоимости продовольственных товаров в годовом измерении среди государств ЕАЭС наша страна обгоняет только Казахстан и Кыргызстан. В целом инфляционные процессы с начала года в Беларуси только набирали обороты. Есть некоторая надежда, что в августе рост цен на продовольствие замедлится, что будет способствовать уменьшению темпов инфляции.









Как поведет себя доллар





Ситуация на международном валютном рынке способствует некоторому ослаблению доллара после заявлений руководства Федеральной резервной системы США о сохранении твердой приверженности стимулирующей политике. Вполне возможно, что американский регулятор надеется на снижение инфляции в июле после рекорда в 5,4 % в июне, а также более существенного снижения уровня безработицы за прошедший месяц. Если же данные окажутся хуже, то в конце августа на традиционной встрече в Джексон-Хоул ФРС может послать сигналы о сроках постепенного сворачивания стимулирующей политики, что неминуемо приведет к резкому укреплению доллара. Впрочем, и без этого у него небольшое пространство для дальнейшего снижения. Крупные инвесторы осторожничают в ожидании сигналов со стороны американского регулятора. На этом фоне наблюдается повышение спроса на гособлигации США. В последнее время растет интерес к золоту, что демонстрирует желание инвесторов застраховаться в случае резкого снижения цен на акции, которое неминуемо последует в случае, если ФРС перестанет ежемесячно вливать 120 млрд долларов, которые и поддерживают рост фондового рынка.





— Таким образом, уже ближе к середине августа покупки наличных долларов для дальнейшего сбережения могут быть оправданы, — утверждает С. Лысаков.





По его мнению, не стоит сбрасывать со счетов и так называемый фактор августа. В России этот месяц, как правило, связывают с различными катаклизмами, в том числе финансовыми. В случае возникновения экономических проблем в нынешней ситуации это может существенно отразиться и на Беларуси, в том числе на валютном курсе.





Последние три года именно в августе отмечалось существенное ослабление белорусского рубля по отношению к доллару. Таким образом, в ближайший месяц вполне можно ожидать вероятное укрепление доллара к рублю в направлении отметок 2,57–2,6.





Что пророчат евро





Что касается евро, то пока существенных причин для его укрепления в августе не просматривается. Наоборот, последние заявления Европейского центрального банка свидетельствуют о полной приверженности мягкой монетарной политике, стимулированию экономики, а значит, всяческому ослаблению единой европейской валюты.





Инфляционные процессы в Европе также ускоряются, но пока не стали угрозой для восстановления экономики, а значит, и каких-либо изменений или даже намека на них со стороны ЕЦБ ждать не стоит. Если говорить о курсе евро к белорусскому рублю, то можно ожидать скорее его снижения в диапазон 2,905–2,95 ближе к концу августа.





Чего ждать от российского рубля





Российский рубль укрепляется по отношению к доллару. На текущий момент он демонстрирует желание вернуться к отметке в 72 рубля за «американца». В случае непредвиденных негативных ситуаций российская валюта может ослабнуть до 74,5 рубля за доллар. И, как ни странно, этот сценарий представляется более реалистичным для наступающего августа. По отношению к белорусскому рублю российская валюта, вероятнее всего, будет находится в диапазоне 0,0344–0,0345.





Стоит ли вкладываться в криптовалюты





Что касается рынка криптовалют, то он остается высокорискованным с точки зрения инвестиций. В апреле падение котировок биткойна — основной криптовалюты — достигло 30 % за пару дней. Тем не менее сейчас курс приблизился к отметке в 40 тыс. долларов после достижения минимума в середине июля на уровне около 29 тыс. долларов. Такой внезапный взлет обусловлен желанием крупных игроков минимизировать свои потери в опционах на биткойны, значительное большинство из которых закрывалось по цене именно около 40 тыс. долларов. Таким образом, крупные участники рынка могут несколько расслабиться и немного отпустить цену вниз. Тем не менее значительное количество ставок делается на дальнейший рост котировок до уровня 45 тыс. долларов. Не исключено, что после некоторой коррекции в начале августа главная криптовалюта возобновит свое движение в этом направлении.





Основным событием на рынке криптовалют станет обсуждение в Конгрессе США законопроекта о регулировании криптоактивов, который, как ожидается, даст возможность запрещать некоторые стейблкойны на территории США. В сети Эфириум (ETH) 3–5 августа ожидается очередное обновление, которое приведет к снижению количества монет в обращении, а также к изменению системы начисления комиссий, что будет способствовать росту цены данной криптовалюты. В Германии в начале августа вступает в силу закон, позволяющий институционалам инвестировать до 20 % своих резервов в криптовалюту, что также может способствовать росту цен на основные цифровые деньги.











