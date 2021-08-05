Revolut: сервис недоступен в Беларуси, мы открыли лишь SWIFT-коридор
В конце июля сервис для международных платежей Revolut анонсировал расширение географии: переводы через приложение можно отправлять в новые 8 стран, в том числе и Беларусь.
UPD. Некоторые пользователи подумали, что теперь в приложении могут регистрироваться и белорусы. Это не так. Как пояснили dev.by в Revolut, пользователям сервиса теперь открыта возможность совершать SWIFT-переводы из/в Беларусь.
В приложении Revolut для регистрации нужно выбрать страну проживания и указать домашний адрес пользователя. Беларуси в списке доступных стран нет.
Услуги Revolut пока недоступны в Беларуси ни на Android, ни на iOS.
В отзывах к приложению Revolut пользователи предположили, что сервис не работает в Беларуси из-за санкций.
Это не так.
— Недавно мы открыли новые SWIFT-коридоры из/в ранее неподдерживаемые страны (Алжир, Беларусь, Боливия, Босния и Герцеговина, Кот-д’Ивуар, Мозамбик, Тунис, Украина). Это значит, что пользователи Revolut сейчас могут осуществлять SWIFT-переводы от людей и компаний в этих странах и к ним. Revolut сейчас недоступен в Беларуси, но мы надеемся, что ситуация изменится в будуще, — рассказали dev.by в Revolut.
Источник: Павел Корзун
10:17 05/08/2021
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