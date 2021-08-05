



Самые загруженные белорусы не получают высоких зарплат, пишет banki24.by.





Работающая бедность: у жителей Могилевской области самая высокая трудовая нагрузка в Беларуси и самые низкие зарплаты





За 6 месяцев 2021-го средний работник на предприятии-флагмане потрудился 951 час. Для сравнения: за такой же период в 2020-м трудовая нагрузка составила 941 час.





Количество рабочих часов по сравнению с 2020-м годом увеличилось во всех регионах без исключения. При этом меньше всех были загружены работники Минска — 939 часов (против 927 в 2020-м).





Меньшая трудовая нагрузка в столице объясняется тем, что по естественным причинам в Минске мало занятых в сельском хозяйстве, а в областях их десятки тысяч. Для агросектора характерна высокая продолжительность рабочего времени относительно абсолютного большинства остальных отраслей экономики.





В областях уровень трудовой нагрузки в первой половине 2021 года выглядит следующим образом: Брестская — 949 часов, Витебская — 957, Гомельская — 953, Гродненская — 952, Минская — 955, Могилевская — 959. Заметно, что Могилевская область выступает лидером по размеру трудовой нагрузки.





Можно сравнить и часовую зарплату. Это зарплата, которую имеет средний работник за один час работы. Первое место в стране по этому показателю занимает Минск — 12,3 BYN.





Средний уровень часовой зарплаты по Беларуси в 2021-м составил 8,4 BYN. Во всех областях она была ниже: в Брестской — 7,1 BYN, в Витебской — 7 BYN, в Гомельской — 7,5 BYN, в Гродненской — 7,2 BYN, в Минской — 8,3 BYN, в Могилевской — 6,8 BYN.





По Могилевской области образуется негативное сочетание: сама низкая часовая зарплата в стране при самой высокой трудовой нагрузке. Это логично, если вспомнить, что регион имеет самую высокую в РБ долю нерентабельных и низкорентабельных флагманов. При таких финансах флагманы Могилевщины пока не могут быть в лидерах по размеру зарплат.





Среди отраслей экономики самая высокая трудовая нагрузка наблюдается в агросекторе (1058 часов за полугодие), в сфере такси (1051) и в здравоохранении (1034). Высокая загруженность у медиков связана с тем, что многие врачи и средний медперсонал работают на 1,5–2 ставки.





Меньше всего рабочих часов у работников пассажирского ж/д транспорта (832), и метро (868). Отчасти это обусловлено условиями труда машинистов и прочего персонала.





По размеру почасовой зарплаты в стране лидируют айтишники (40 BYN), добыча нефти и газа (19,6 BYN), воздушный транспорт (16,8 BYN). Аутсайдеры зарплатной гонки — это аграрии (5,3 BYN), соцработники (4,9 BYN), водный транспорт (4,8 BYN), рыболовы и рыбоводы (4,7 BYN).



