+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Протесты Олимпиада Запрет полетов Политзаключенные Санкции Репрессии Конституционная реформа

Сотрудникам «Гродно Азот» могут запретить смартфоны

Оперативное совещание прошло на «Гродно Азот» под руководством генерального директора Игоря Ляшенко.


С председателем профсоюзного комитета ОАО «Гродно Азот» Андреем Рожинским обсуждался вопрос запрета использования смартфонов на территории завода, сообщает s13.ru со ссылкой на корпоративную газету предприятия «Гродненский химик».  Ему сообщено, что на текущий момент прорабатывается вопрос закупки обычных телефонов и выдачи дубликата sim-карт.

Кроме того, первый заместитель генерального директора-главный инженер Сергей Силивоник доложил об успешном завершении капитальных ремонтов в цехах аммиак-4 и карбамид-4. В настоящее время осуществляются подготовительные работы к плановым остановочным ремонтам в цехах аммиак-3 и карбамид-3.
Поделиться
Последние известия




Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Игорь Драко
Режим "валит" оппонентов....
Павел Знавец
З нагоды дня 3 ліпеня 2021г.
Канапацкая Ганна
ТИХАНОВЩИНА- КАК ЭЛЕМЕНТ...
Уладзiмiр Някляеў
ДАЙСЦІ ДА БЕЛАРУСАЛІМУ
Анатолий Санотенко
Про экстремистов (рапорт)
Михаил Пастухов
НЕЗАКОННЫЙ РЕФЕРЕНДУМ
Александр Волчанин
Слава Героям Чернобыля....


Особое мнение





Выбор редакции
© 2005 - 2021 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]