



С председателем профсоюзного комитета ОАО «Гродно Азот» Андреем Рожинским обсуждался вопрос запрета использования смартфонов на территории завода, сообщает s13.ru со ссылкой на корпоративную газету предприятия «Гродненский химик». Ему сообщено, что на текущий момент прорабатывается вопрос закупки обычных телефонов и выдачи дубликата sim-карт.





Кроме того, первый заместитель генерального директора-главный инженер Сергей Силивоник доложил об успешном завершении капитальных ремонтов в цехах аммиак-4 и карбамид-4. В настоящее время осуществляются подготовительные работы к плановым остановочным ремонтам в цехах аммиак-3 и карбамид-3.







