+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Протесты Олимпиада Запрет полетов Политзаключенные Санкции Репрессии Конституционная реформа

СМИ: Raiffeisen Bank International вводит запрет на международные переводы для Беларусбанка. А что Приорбанк?

Австрийское издание Die Presse сообщило, что Raiffeisen Bank International ограничил сотрудничество с Беларусбанком из-за санкций Евросоюза против Беларуси. В Беларуси RBI принадлежит Приорбанк. Спросили у банка, поменяется ли что-то для его клиентов в Беларуси.

Фото: Myfin.by

«В будущем Raiffeisen Bank International больше не станет осуществлять международные переводы для Беларусбанка», — пишет австрийское издание. Die Presse сообщает, что RBI вводит ограничения по работе с госбанком из-за санкций против Беларуси.

При этом банковская группа Raiffeisen Bank International не выступала с официальным заявлением о прекращении международных переводов для Беларусбанка. Также этой информацией не располагают в Беларусбанке.

Myfin.by обратился за комментарием к Приорбанку. Однако там отказались давать пояснения и посоветовали задать вопрос непосредственно в RBI. Также в Приорбанке не ответили о том, поменяется ли что-то для клиентов банка:

Приорбанк не комментирует данное решение. За дополнительной информацией рекомендуем обращаться непосредственно в Raiffeisen Bank International.
На момент выхода публикации валютные переводы с карт Приорбанка на карты Беларусбанка были доступны. В колл-центре Приорбанка оператор объяснил, что на данный момент никаких ограничений не введено. Появятся ли они в дальнейшем, пока неизвестно. Однако в случае каких-либо изменений банк сообщит об этом.

Напомним, секторальные санкции ЕС затронули, кроме ряда госпредприятий, и три госбанка — Беларусбанк, Белинвестбанк и Белагропромбанк.
Источник: Владимир Лужнёв
Поделиться
Последние известия




Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Игорь Драко
Режим "валит" оппонентов....
Павел Знавец
З нагоды дня 3 ліпеня 2021г.
Канапацкая Ганна
ТИХАНОВЩИНА- КАК ЭЛЕМЕНТ...
Уладзiмiр Някляеў
ДАЙСЦІ ДА БЕЛАРУСАЛІМУ
Анатолий Санотенко
Про экстремистов (рапорт)
Михаил Пастухов
НЕЗАКОННЫЙ РЕФЕРЕНДУМ
Александр Волчанин
Слава Героям Чернобыля....


Особое мнение





Выбор редакции
© 2005 - 2021 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]