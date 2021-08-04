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Беларуси обещают хороший урожай картофеля

Погодные условия для формирования урожая картофеля на большей части страны благоприятные, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.



"Прошедшие накануне дожди существенно улучшили влагообеспеченность картофеля в западной половине республики. В сочетании с установлением умеренного температурного режима в ближайшее время условия для формирования урожая картофеля на большей территории будут вполне благоприятными. Однако в юго-восточной части страны, где осадков выпало мало, сохраняющаяся почвенная засуха будет сдерживать рост клубней", - сказали в Белгидромете.

Преобладание повышенного температурного режима в июле и недостаток влаги в почве в ряде регионов, особенно в юго-восточной части и на востоке республики, осложняли условия для формирования урожая картофеля. Температура почвы в основном была значительно выше оптимальной.

Как отмечают синоптики, по последним данным наблюдений, на основных массивах картофель отцвел, на некоторых участках у ранних и среднеранних сортов отмечено естественное увядание ботвы. Средняя масса клубней под одним кустом на конец июля уступает уровню прошлых лет на аналогичный период. Некоторые метеостанции сообщили о повреждениях картофеля фитофторозом. По визуальным оценкам состояние посадок картофеля в основном хорошее, в ряде районов - удовлетворительное.
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