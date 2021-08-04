КГК проверил крупнейшее строительное предприятие в Брестской области. В результате «Брестжилстрой» обязали заплатить в бюджет 1,2 млн рублей налогов и других обязательных платежей. Более 70 сотрудников привлечены к дисциплинарной ответственности, сообщает пресс-служба комитета.





Всего на предприятии работает более 2 тысяч человек. Компания занимается строительством не только в Бресте и области, но и в Минске, Солигорске, были объекты и в России, пише т NN.b



