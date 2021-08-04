



Внеплановая остановка отделения азотной кислоты цеха АКиКАС произошла около 15.00. На предприятии предупреждают, что из-за этого можно наблюдать дым желтого цвета.





«Данная операция сопровождается кратковременным увеличением содержания NOx в отходящих газах. Входящий в состав NOx оксид азота (IV) придает отходящим газам характерный красно-бурый оттенок», — рассказывают на заводе и добавляют, что угрозы городу, экологии и жителям нет.





Выпуск продукции из-за инцидента не останавливали, уточнили на заводе.





Напомним, 7 июля на «Гродно Азоте» внепланово останавливался цех АКиКАС.



