В одном из цехов "Гродно Азота" снова внеплановая остановка
На «Гродно Азоте» 4 августа произошла внеплановая остановка отделения азотной кислоты цеха АКиКАС, сообщают на предприятии. Сейчас на заводе выясняют, что послужило причиной этого инцидента.
Внеплановая остановка отделения азотной кислоты цеха АКиКАС произошла около 15.00. На предприятии предупреждают, что из-за этого можно наблюдать дым желтого цвета.
«Данная операция сопровождается кратковременным увеличением содержания NOx в отходящих газах. Входящий в состав NOx оксид азота (IV) придает отходящим газам характерный красно-бурый оттенок», — рассказывают на заводе и добавляют, что угрозы городу, экологии и жителям нет.
Выпуск продукции из-за инцидента не останавливали, уточнили на заводе.
Напомним, 7 июля на «Гродно Азоте» внепланово останавливался цех АКиКАС.
Источник: zerkalo.io
17:11 04/08/2021
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