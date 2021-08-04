+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Протесты Олимпиада Запрет полетов Политзаключенные Санкции Репрессии Конституционная реформа

В одном из цехов "Гродно Азота" снова внеплановая остановка

На «Гродно Азоте» 4 августа произошла внеплановая остановка отделения азотной кислоты цеха АКиКАС, сообщают на предприятии. Сейчас на заводе выясняют, что послужило причиной этого инцидента.


Внеплановая остановка отделения азотной кислоты цеха АКиКАС произошла около 15.00. На предприятии предупреждают, что из-за этого можно наблюдать дым желтого цвета.

«Данная операция сопровождается кратковременным увеличением содержания NOx в отходящих газах. Входящий в состав NOx оксид азота (IV) придает отходящим газам характерный красно-бурый оттенок», — рассказывают на заводе и добавляют, что угрозы городу, экологии и жителям нет.

Выпуск продукции из-за инцидента не останавливали, уточнили на заводе.

Напомним, 7 июля на «Гродно Азоте» внепланово останавливался цех АКиКАС.
Источник: zerkalo.io
Поделиться
Последние известия




Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Игорь Драко
Режим "валит" оппонентов....
Павел Знавец
З нагоды дня 3 ліпеня 2021г.
Канапацкая Ганна
ТИХАНОВЩИНА- КАК ЭЛЕМЕНТ...
Уладзiмiр Някляеў
ДАЙСЦІ ДА БЕЛАРУСАЛІМУ
Анатолий Санотенко
Про экстремистов (рапорт)
Михаил Пастухов
НЕЗАКОННЫЙ РЕФЕРЕНДУМ
Александр Волчанин
Слава Героям Чернобыля....


Особое мнение





Выбор редакции
© 2005 - 2021 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]