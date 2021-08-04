На торгах в среду доллар, евро и российский рубль опять подорожали. Стоимость корзины валют подскочила на 0,46% до максимума почти за три недели.





Девальвация белорусского рубля ускорилась. Вчера белорусский рубль подешевел к корзине валют на 0,36%.





Курс доллара вырос сразу на 0,0120 BYN до 2,5158 BYN/USD до максимума за неделю, а ещё совсем недавно в начале недели он находился на минимуме за 47 дней.





За два дня стоимость доллара увеличилась уже на 0,0190 BYN.





Курс евро поднялся на 0,0091 BYN до 2,9835 BYN/EUR — максимума за 15 дней.





Евро, как и доллар, дорожает второй день. Его стоимость за это время поднялась на 0,0170 BYN.





Курс российского рубля подскочил ещё раз на 0,0172 BYN до 3,4541 BYN/100 RUB до максимума за 21 день.





Московская биржа

Российский рубль сегодня опять укрепляется к доллару и евро на валютной бирже в Москве.





Банк России принял решение опустить официальный курс доллара на завтра ещё на 9 копеек до 72,7857 RUB/USD — с 1 июля 2021.





Официальный курс евро на завтра упал ещё на 15 копеек до 86,4112 RUB/EUR — минимума с 30 июня 2021 г.