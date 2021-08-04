О влиянии жары на производство отдельных видов транспортных средств
Отцы Белорусской модели взяли курс на импортозамещение. Окончательный итоги столь оригинальной для XXI века инициативы подводить еще рано. Но первая ласточка уже прилетела.
О чем свидетельствует опубликованный на сайте Национального статистического комитета бюллетень «Социально-экономическое положение Республики Беларусь в январе-июне 2021 г.».
Открываю свой любимый файл «Промышленность». Лепота! На фоне эпидемии, замордовавшей мировую экономику, белорусская промышленность за первое полугодие прибавила в сопоставимых ценах 10,4%!
Просматриваю страницу за страницей и не нарадуюсь, пока не дохожу до раздела «Производство отдельных видов транспортных средств и оборудования». Как-то он неожиданно скукожился.
В этом разделе меня в первую очередь интересует производство грузовых автомобилей. МАЗ — наша гордость, если и не «наше всё», то его весомая часть. Но в июне «Минский автозавод» попал под санкции Евросоюза. Отсюда повышенное внимание к результатам работы автомобилестроителей.
Чтобы передать мое состояние, предлагаю вспомнить историю о географе из «Золотого теленка», не сумевшего на карте обоих полушарий отыскать Берингов пролив.
За исключением легковых автомобилей (не пугайтесь, с их производством все в порядке) статистика по автомобилям-самосвалам для эксплуатации в условиях бездорожья, самосвалам карьерным, грузовым автомобилям, автомобилям специального назначения и автобусам отсутствовала.
В отчете за май все перечисленные позиции я отыскал без труда. Но в отчете за июнь то ли под влиянием аномальной жары, то ли по иной причине сотрудники Национального статистического комитета в бюллетень их не внесли.
«Мы знаем, мы готовы…»
Согласно теории американских социальных психологов Стэнли Милгрэма и Джеффри Трэверса (1969), каждый человек опосредованно знаком с любым другим жителем планеты через цепочку общих знакомых, в среднем состоящую из пяти человек.
Минск — большая деревня. Чтобы получить информацию от человека, работающего на конвейере на «Минском автомобильном заводе», хватило и одного посредника.
Из информации, полученной в режиме реального времени, следовало, что конвейер работает. В смену производят около 30 грузовых автомобилей. Но ни одна машина не съезжает с конвейера самостоятельно по причине недоукомплектованности. Какими конкретно узлами, уточнять не стал. Я не специалист. Мне это не интересно.
Для дилетанта моего уровня важнее объяснения, на которые не скупятся авторы самой солидной газете страны: «Санкционная атака на нашу страну не стала чем-то неожиданным для Минска. То, что США и ЕС прибегнут к своей излюбленной практике, стало понятно сразу после 9 августа 2020-го, когда «мятежники» и их западные кураторы получили жесткий отпор от государства и вынуждены были похоронить свои планы блицкрига против Беларуси».
Это в 1941 г. советское руководство проспало вероломное нападение нацистской Германии, но в 2020 г. санкционная атака неожиданностью не стала. Специалисты по излюбленным практикам просчитались.
На так называемом «объединенном Западе» свет клином не сошелся. На нашей стороне правда. На нашей стороне глобализация. У премьер-министра Романа Головченко по этому поводу сомнений нет. Своей уверенностью он щедро делится:
«Конечно, мы будем вынуждены уходить от западных товаров, от западных технологий. Мы знаем, чем заменить, знаем поставщиков, готовы переориентироваться. Разрыв технологий сейчас минимальный. Мы готовы переключиться в том числе на азиатские технологии, которые последние несколько десятилетий семимильными шагами движутся вперед. По предварительным подсчетам, один Китай может заменить 90 процентов европейских и американских технологий. Плюс к этому российские технологии, которые достаточно активно развиваются».
90% по предварительным подсчетам — это ли не повод для оптимизма! Уверен, что после окончательного подсчета получится показатель близкий к 100%. И это без учета России!
Неисповедимы пути Господни! Христианская страна, не сумевшая наладить отношения со своими христианскими соседями в Европе, решила искать поддержку у конфуцианского Китая.
Сосед по союзному несчастью
Время учить китайский. Время изучать Конфуция. С чего начнем? Предлагаю со следующего высказывания древнего мудреца: «Три пути ведут к знанию: путь размышления — это путь самый благородный, путь подражания — это путь самый легкий и путь опыта — это путь самый горький».
Нам ли бояться трудностей?! Немного статистики. В 2016 г. в главной газете было опубликовано 8 статей, содержащих слово «импортозамещение». На следующий год внутри Белорусской модели что-то щелкнуло, и поисковик насчитал 91 статью. И пошла писать губерния. На 29 июля текущего года золотые перья белорусской журналистики выдали на-гора 117 статей, содержащих слово-панацею.
В приведенной выше цитате премьер-министра поражает ссылка на российские технологии, «которые достаточно активно развиваются». Интересно, с помощью какого оптического прибора удалось благородным мужам в белорусском правительстве (спасибо Конфуцию за фразеологизм) рассмотреть успехи у нашего соседа по союзному несчастью?
Российские специалисты не в пример белорусским коллегам своих достижений не замечают. В качестве обоснованности данного утверждения процитирую доктора экономических наук, профессора МГИМО Валентина Катасонова: «В начале 2018 г. в российских СМИ появились интересные данные, полученные на основе опросов руководителей промышленных предприятий. В 2015 г., когда начиналась кампания импортозамещения, каждое третье предприятие выражало готовность сократить закупку зарубежных станков и технологий, а уже в конце 2017 г. таких осталось лишь 7%. Зависимость отечественной промышленности от зарубежных инвестиционных товаров выросла до 93%».
Опыт — самый горький путь. Умные учатся на чужом опыте, дураки — на своем. Международный опыт свидетельствует, что импортозамещение — это бревно, которое лежит на пути к экономическому росту. С Адама Смита (1723-1790) известно, что важнейшим фактором повышения экономической эффективности является углубление разделения труда.
В наши дни процветают те страны, которые нашли свое место в цепочках создания стоимости. Поэтому любые попытки перейти на самообеспечение в конечном итоге ведут к нищете и деградации. И неважно под чьим конкретно руководством осуществляется движение в данном направлении.
Сергей Николюк, sn-plus.com
13:21 04/08/2021
Загрузка...
‡агрузка...
Блоги
Особое мнение