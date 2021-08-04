О чем свидетельствует опубликованный на сайте Национального статистического комитета бюллетень «Социально-экономическое положение Республики Беларусь в январе-июне 2021 г.».





Открываю свой любимый файл «Промышленность». Лепота! На фоне эпидемии, замордовавшей мировую экономику, белорусская промышленность за первое полугодие прибавила в сопоставимых ценах 10,4%!





Просматриваю страницу за страницей и не нарадуюсь, пока не дохожу до раздела «Производство отдельных видов транспортных средств и оборудования». Как-то он неожиданно скукожился.





В этом разделе меня в первую очередь интересует производство грузовых автомобилей. МАЗ — наша гордость, если и не «наше всё», то его весомая часть. Но в июне «Минский автозавод» попал под санкции Евросоюза. Отсюда повышенное внимание к результатам работы автомобилестроителей.





Чтобы передать мое состояние, предлагаю вспомнить историю о географе из «Золотого теленка», не сумевшего на карте обоих полушарий отыскать Берингов пролив.





За исключением легковых автомобилей (не пугайтесь, с их производством все в порядке) статистика по автомобилям-самосвалам для эксплуатации в условиях бездорожья, самосвалам карьерным, грузовым автомобилям, автомобилям специального назначения и автобусам отсутствовала.





В отчете за май все перечисленные позиции я отыскал без труда. Но в отчете за июнь то ли под влиянием аномальной жары, то ли по иной причине сотрудники Национального статистического комитета в бюллетень их не внесли.





«Мы знаем, мы готовы…»

Согласно теории американских социальных психологов Стэнли Милгрэма и Джеффри Трэверса (1969), каждый человек опосредованно знаком с любым другим жителем планеты через цепочку общих знакомых, в среднем состоящую из пяти человек.





Минск — большая деревня. Чтобы получить информацию от человека, работающего на конвейере на «Минском автомобильном заводе», хватило и одного посредника.





Из информации, полученной в режиме реального времени, следовало, что конвейер работает. В смену производят около 30 грузовых автомобилей. Но ни одна машина не съезжает с конвейера самостоятельно по причине недоукомплектованности. Какими конкретно узлами, уточнять не стал. Я не специалист. Мне это не интересно.





Для дилетанта моего уровня важнее объяснения, на которые не скупятся авторы самой солидной газете страны: «Санкционная атака на нашу страну не стала чем-то неожиданным для Минска. То, что США и ЕС прибегнут к своей излюбленной практике, стало понятно сразу после 9 августа 2020-го, когда «мятежники» и их западные кураторы получили жесткий отпор от государства и вынуждены были похоронить свои планы блицкрига против Беларуси».





Это в 1941 г. советское руководство проспало вероломное нападение нацистской Германии, но в 2020 г. санкционная атака неожиданностью не стала. Специалисты по излюбленным практикам просчитались.





На так называемом «объединенном Западе» свет клином не сошелся. На нашей стороне правда. На нашей стороне глобализация. У премьер-министра Романа Головченко по этому поводу сомнений нет. Своей уверенностью он щедро делится:





«Конечно, мы будем вынуждены уходить от западных товаров, от западных технологий. Мы знаем, чем заменить, знаем поставщиков, готовы переориентироваться. Разрыв технологий сейчас минимальный. Мы готовы переключиться в том числе на азиатские технологии, которые последние несколько десятилетий семимильными шагами движутся вперед. По предварительным подсчетам, один Китай может заменить 90 процентов европейских и американских технологий. Плюс к этому российские технологии, которые достаточно активно развиваются».





90% по предварительным подсчетам — это ли не повод для оптимизма! Уверен, что после окончательного подсчета получится показатель близкий к 100%. И это без учета России!





Неисповедимы пути Господни! Христианская страна, не сумевшая наладить отношения со своими христианскими соседями в Европе, решила искать поддержку у конфуцианского Китая.





Сосед по союзному несчастью

Время учить китайский. Время изучать Конфуция. С чего начнем? Предлагаю со следующего высказывания древнего мудреца: «Три пути ведут к знанию: путь размышления — это путь самый благородный, путь подражания — это путь самый легкий и путь опыта — это путь самый горький».





Нам ли бояться трудностей?! Немного статистики. В 2016 г. в главной газете было опубликовано 8 статей, содержащих слово «импортозамещение». На следующий год внутри Белорусской модели что-то щелкнуло, и поисковик насчитал 91 статью. И пошла писать губерния. На 29 июля текущего года золотые перья белорусской журналистики выдали на-гора 117 статей, содержащих слово-панацею.





В приведенной выше цитате премьер-министра поражает ссылка на российские технологии, «которые достаточно активно развиваются». Интересно, с помощью какого оптического прибора удалось благородным мужам в белорусском правительстве (спасибо Конфуцию за фразеологизм) рассмотреть успехи у нашего соседа по союзному несчастью?





Российские специалисты не в пример белорусским коллегам своих достижений не замечают. В качестве обоснованности данного утверждения процитирую доктора экономических наук, профессора МГИМО Валентина Катасонова: «В начале 2018 г. в российских СМИ появились интересные данные, полученные на основе опросов руководителей промышленных предприятий. В 2015 г., когда начиналась кампания импортозамещения, каждое третье предприятие выражало готовность сократить закупку зарубежных станков и технологий, а уже в конце 2017 г. таких осталось лишь 7%. Зависимость отечественной промышленности от зарубежных инвестиционных товаров выросла до 93%».





Опыт — самый горький путь. Умные учатся на чужом опыте, дураки — на своем. Международный опыт свидетельствует, что импортозамещение — это бревно, которое лежит на пути к экономическому росту. С Адама Смита (1723-1790) известно, что важнейшим фактором повышения экономической эффективности является углубление разделения труда.





В наши дни процветают те страны, которые нашли свое место в цепочках создания стоимости. Поэтому любые попытки перейти на самообеспечение в конечном итоге ведут к нищете и деградации. И неважно под чьим конкретно руководством осуществляется движение в данном направлении.