Группа конгрессменов США требует ограничить доступ Беларуси к $1 млрд от МВФ
Группа "Друзей Беларуси" Конгресса США направила в Международный валютный фонд (МВФ) письмо о необходимости ограничить для Минска доступ к кредиту на сумму в почти 1 миллиард долларов.
Об этом сообщается в телеграмм-канале Народного антикризисного управления, которое ранее выступило с инициативой заблокировать трансфер 950 миллионов долларов кредита для Беларуси.
"Белорусы продолжают бороться против режима. США и союзники добились прогресса в вопросе санкций против Лукашенко. Выделение миллиарда от МВФ перечеркивает достигнутый прогресс. Более того, доступ к ресурсам фонда дает сигнал диктаторам: за организацию репрессий против граждан своих стран на государственном уровне они могут даже получить награду", — говорится в заявлении группы «Друзей Беларуси» Конгресса США.
Конгрессмены призвали МВФ ограничить для правящего в Беларуси режима доступ к ресурсам до тех пор, пока не начнется диалог с демократическими силами и не будут организованы честные выборы.
"Друзья Беларуси" — межпартийная группа Палаты представителей США, цель которой - продвигать в Беларуси демократические реформы.
Источник: svaboda
12:32 04/08/2021
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