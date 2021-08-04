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Группа конгрессменов США требует ограничить доступ Беларуси к $1 млрд от МВФ

Группа "Друзей Беларуси" Конгресса США направила в Международный валютный фонд (МВФ) письмо о необходимости ограничить для Минска доступ к кредиту на сумму в почти 1 миллиард долларов.

Об этом сообщается в телеграмм-канале Народного антикризисного управления, которое ранее выступило с инициативой заблокировать трансфер 950 миллионов долларов кредита для Беларуси.

"Белорусы продолжают бороться против режима. США и союзники добились прогресса в вопросе санкций против Лукашенко. Выделение миллиарда от МВФ перечеркивает достигнутый прогресс. Более того, доступ к ресурсам фонда дает сигнал диктаторам: за организацию репрессий против граждан своих стран на государственном уровне они могут даже получить награду", — говорится в заявлении группы «Друзей Беларуси» Конгресса США.

Конгрессмены призвали МВФ ограничить для правящего в Беларуси режима доступ к ресурсам до тех пор, пока не начнется диалог с демократическими силами и не будут организованы честные выборы.

"Друзья Беларуси" — межпартийная группа Палаты представителей США, цель которой - продвигать в Беларуси демократические реформы.
Источник: svaboda
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