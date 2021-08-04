



На последнем аукционе, прошедшем 23 июля, Гохран продал 1,018 млрд карат за $139,2 млн.





Аналитики «ВТБ Капитал» оценивают запасы алмазов в Гохране РФ в $1,1 млрд. Почти весь это объем был куплен у компании «Алроса» во время глобального финансового кризиса 2008 года, предполагают аналитики.





Сама «Алроса» была самым активным покупателем алмазного сырья на последнем аукционе в июле. Компания приобрела 70% лотов, пояснив, что действует в ситуации дефицита сырья на мировом рынке, который усугубляет пандемия.





Реализовав запасы алмазов из Гохрана, Россия способна удовлетворить 60% мирового спроса на рынке в 2021-2022 годах, предполагает «ВТБ Капитал». А продажа половины запасов позволяет остановить мировой рост цен на алмазы.