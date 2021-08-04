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Россия распродает запасы алмазов на фоне их дефицита на мировом рынке

Российский Гохран выставил на аукцион 7 сентября к продаже необработанные алмазы в объеме 768,7 тыс. карат. Покупателям предложат 77 лотов по общей начальной стоимости около $19 млн.


На последнем аукционе, прошедшем 23 июля, Гохран продал 1,018 млрд карат за $139,2 млн.

Аналитики «ВТБ Капитал» оценивают запасы алмазов в Гохране РФ в $1,1 млрд. Почти весь это объем был куплен у компании «Алроса» во время глобального финансового кризиса 2008 года, предполагают аналитики.

Сама «Алроса» была самым активным покупателем алмазного сырья на последнем аукционе в июле. Компания приобрела 70% лотов, пояснив, что действует в ситуации дефицита сырья на мировом рынке, который усугубляет пандемия.

Реализовав запасы алмазов из Гохрана, Россия способна удовлетворить 60% мирового спроса на рынке в 2021-2022 годах, предполагает «ВТБ Капитал». А продажа половины запасов позволяет остановить мировой рост цен на алмазы.
OL
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