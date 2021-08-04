







"Все мы понимаем, что этот объект - это объект закрытый, он строится на закрытой территории. И есть соответствующее российское законодательство, которое сегодня остаётся неизменным - нерезиденты строить этот объект не могут. Мы вносили предложения в адрес наших коллег в России, более того были некие инициативные поручения внутри у них, но по состоянию на сегодня все нормативные документы остались у них такие же, пишет interfax.by. Мы не имеем права на законодательном уровне поучаствовать в строительстве этого большого серьезного объекта", - пояснил Пархамович.





Он напомнил, что вопрос участия белорусских строителей в этом проекте обсуждается не первый год.





"Ещё в прошлом году мы пытались активно взаимодействовать с нашими российскими коллегами, но ситуация не разрешена до настоящего времени", - отметил министр.





Глава ведомства рассказал, что недавно белорусский вице-премьер Анатолий Сивак, который курирует строительную отрасль, обсуждал строительство космодрома со своим российским коллегой.





"И сегодня этот вопрос повторно находится на рассмотрении в правительстве РФ. Если он будет решён положительно, мы ещё раз очень внимательно посчитаем этот объект и в случае экономической эффективности будем участвовать в строительстве", - пояснил Пархамович.

gt;

Он также прокомментировал участие белорусских строителей в возведении АЭС в третьих странах совместно с РФ.





"Что касается атомных станций, пока этот вопрос поставлен на паузу только лишь по одной причине - сегодня большинство стран не рассматривают в принципе возможность приезда на их территорию кого-то из вне в связи с ситуацией в здравоохранении. Пандемия наложила свой отпечаток на дальнее зарубежье, поэтому мы сократили свои контакты по вынужденной причине до минимума", - сообщил министр.





Как заявлял президент Беларуси Александр Лукашенко в сентябре 2020 года, белорусские специалисты готовы принять участие в строительстве объектов российского космодрома Восточный.





"Мы сейчас еще раз внимательно подойдем к этому объекту, и президент (России - ИФ) меня просил посмотреть. Мне хотелось бы поучаствовать в строительстве этого космодрома и показать наши возможности, на что способны белорусские строители", - отмечал тогда Лукашенко.





Он также выразил готовность "перебросить туда трест, а может быть, и два". "Главное, чтобы мы договорились о сотрудничестве", - подчеркнул президент Беларуси.







