



"За последний год спрос на рапсовое масло вырос в 19,5 раз. Если за январь-июнь 2020 года предприятиями концерна было поставлено на внутренний рынок около 78,8 т, то уже в первом полугодии 2021 года - 1 533,8 т", - рассказал председатель концерна "Белгоспищепром" Анатолий Бубен.





Напомним, пишет Смартпресс, белорусов начали убеждать переходить на отечественное рапсовое масло. Уже запущен масштабный социальный проект "Рапсовое масло на столе – здоровье всей семье!" Билборды, напоминающие о пользе высококачественного рапсового масла отечественных брендов, появились пока только в Минске, но скоро их можно будет увидеть по всей стране.

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Кроме того, 23 июля в телеграм-канале "Пул Первого" появилась запись о том, что президент постоянно заправляет блюда рапсовым маслом. "Я лично в пищу если употребляю какое-то масло, то это рапсовое", - говорит Лукашенко в видеофрагменте.





Скоро также запустят анимационный видеоролик и аудиоролик на телеканалах и радиостанциях страны. Кроме того, до конца лета в поликлиниках и больницах будут доступны информационные бюллетени о полезных свойствах рапсового масла.





Отметим, что не так давно заметно выросли цены на подсолнечное масло. В Беларуси цены на этот продукт регулируются властями - их увеличивали на 15%.



