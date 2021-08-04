В 19,5 раз в Беларуси вырос спрос на рапсовое масло
Предприятия "Белгоспищепрома" поставили в первом полугодии рапсового масла на внутренний рынок в 19,5 раза больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщили в концерне.
"За последний год спрос на рапсовое масло вырос в 19,5 раз. Если за январь-июнь 2020 года предприятиями концерна было поставлено на внутренний рынок около 78,8 т, то уже в первом полугодии 2021 года - 1 533,8 т", - рассказал председатель концерна "Белгоспищепром" Анатолий Бубен.
Напомним, пишет Смартпресс, белорусов начали убеждать переходить на отечественное рапсовое масло. Уже запущен масштабный социальный проект "Рапсовое масло на столе – здоровье всей семье!" Билборды, напоминающие о пользе высококачественного рапсового масла отечественных брендов, появились пока только в Минске, но скоро их можно будет увидеть по всей стране.
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Кроме того, 23 июля в телеграм-канале "Пул Первого" появилась запись о том, что президент постоянно заправляет блюда рапсовым маслом. "Я лично в пищу если употребляю какое-то масло, то это рапсовое", - говорит Лукашенко в видеофрагменте.
Скоро также запустят анимационный видеоролик и аудиоролик на телеканалах и радиостанциях страны. Кроме того, до конца лета в поликлиниках и больницах будут доступны информационные бюллетени о полезных свойствах рапсового масла.
Отметим, что не так давно заметно выросли цены на подсолнечное масло. В Беларуси цены на этот продукт регулируются властями - их увеличивали на 15%.
08:07 04/08/2021
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