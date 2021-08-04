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Названа средняя зарплата на промышленных предприятиях Минска. Сколько получают столичные рабочие?

Сумму озвучил помощник генерального директора по труду и зарплате — начальник управления организации труда, зарплаты и управленческих процессов ОАО «МТЗ» Сергей Толстоногов.

 

Средняя заработная плата среди промышленных предприятий Минска – 1585 рублей. Об этом заявил начальник управления организации труда, зарплаты и управленческих процессов ОАО «МТЗ» Сергей Толстоногов. Он отметил, что МТЗ по уровню зарплаты входит в десятку промышленных предприятий Минска, пишет blizko.by, со ссылкой на «Трактор.бел».
 
– ОАО «МТЗ» находится в первой десятке по уровню заработной платы среди промышленных предприятий Минска. Среднемесячный доход работников за январь – май 2021 года составил 1605 рублей, за май – 1730 рублей, – рассказал Сергей Толстоногов. – Высокий уровень заработной платы достигнут за счет повышения с 1 февраля 2021 года тарифных ставок (должностных окладов), роста объемов производства и производительности труда.
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