



Средняя заработная плата среди промышленных предприятий Минска – 1585 рублей. Об этом заявил начальник управления организации труда, зарплаты и управленческих процессов ОАО «МТЗ» Сергей Толстоногов. Он отметил, что МТЗ по уровню зарплаты входит в десятку промышленных предприятий Минска, пишет blizko.by, со ссылкой на «Трактор.бел».

– ОАО «МТЗ» находится в первой десятке по уровню заработной платы среди промышленных предприятий Минска. Среднемесячный доход работников за январь – май 2021 года составил 1605 рублей, за май – 1730 рублей, – рассказал Сергей Толстоногов. – Высокий уровень заработной платы достигнут за счет повышения с 1 февраля 2021 года тарифных ставок (должностных окладов), роста объемов производства и производительности труда.