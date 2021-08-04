Малоизвестный финансист





Новичок этого года, сразу же захвативший лидирующие позиции по объему вкладов в уставные капиталы латвийских компаний, Вячеслав Святкин. В общей сложности, по данным ресурса Lursoft.lv, его инвестиции в две фирмы Visarine Investments и Primera Holding превыcили 7,2 млн евро.





Широко этот бизнесмен не известен, пишет Ежедневник, а обе компании, к которым он имеет отношение как конечный бенефициар, специализируются на оказании финансовых услуг.

Заинтересованный транспортник





Вложив весной этого в уставной капитал компании Inženieru tīkli bāze около 1,2 млн евро, на второе место среди граждан Беларуси, инвестировавших в Латвии, вышел Ян Бондаренко. В качестве его постоянного места жительства в регистре указывается Польша.





Как и в случае с Вячеславом Святкиным, его фамилия малоизвестна. Компания Inženieru tīkli bāze зарегистрирована в Олайнском крае и занимается грузовыми автомобильными перевозками.

Наследник авиационного бизнеса





Еще один обладатель белорусского паспорта, ставший одним из крупнейших инвесторов в латвийские предприятия, известен, по крайней мере, по своей фамилии.





Это – один из сыновей бывшего руководителя крупнейшего белорусского экспортера вооружений «Белтехэкспорта» и неудавшегося инвестора в Оршанский авиаремонтный завод Александра Садового Арсений.





Арсений Садовой этим летом инвестировал 300 тыс. евро в уставной капитал компании RIX MRO и является единственным владельцем бывшего актива своего отца, который последний когда-то не поделил со своим однокурсником Сергеем Ратниковым.





RIX MRO (ранее – Konkors) - это центр технического обслуживания самолетов в аэропорту Риги, который Ратников и Садовой-старший построили в 2007 году. В начале 2010-х годов между партнерами возник конфликт из-за того, кому он все-таки принадлежит. Бывшие партнеры пошли в суды, а компания Konkors была признана банкротом и на ней был введен временный защитный период. Во второй половине 2010-х центр MRO в Риге возобновил деятельность в рамках нового юридического лица.





Еще одним сыном Александра Садового и, соответственно, братом Арсения является известный минский ресторатор Алексей Садовой.

Латвийский интерес основателей 21vek.by





В этом году инвестировали в компанию в Риге и два совладельца крупнейшего белорусского онлайн-продавца непродовольственных товаров 21vek.by Сергей Вайнилович и Павел Матусевич.





Как свидетельствуют данные регистра, оба вложили в уставной капитал фирмы Capital Trade по 50 тыс. евро, а в качестве вида ее деятельности называется оптовая торговля электронным и телекоммуникационным оборудованием и запчастями к нему.





В июне этого года стало известно, что Сергей Вайнилович, Павел Матусевич и третий ключевой владелец 21vek.by Иван Плюгачев задержаны правоохранительными органами. Как сообщил белорусский КГБ, бизнесменов подозревают в уклонении от уплаты налогов. Но позже Александр Лукашенко признал, что поводом для преследования бизнесменов стала их активность во время массовых протестов в 2020 году.



