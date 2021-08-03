Одобренная сумма станет крупнейшей поддержкой от МВФ в истории. Как считает директор-распорядитель фонда Кристалина Георгиева, это «позволит удовлетворить долгосрочную глобальную потребность в резервах, укрепит доверие и будет способствовать устойчивости и стабильности мировой экономики», пишет officelife.media





Решение о распределении средств вступит в силу 23 августа.





Вновь созданные SDR, расчетная единица МВФ, будут распределены между членами валютного фонда пропорционально их квотам. Около 193 SDR (эквивалентно $275 млрд) рассчитывают направить формирующимся рынкам и развивающимся странам. При этом Георгиева уточнила, что МВФ настроен убедить более богатые страны распределить их долю в пользу более бедных и уязвимых экономик.





Одним из механизмов перенаправления средств в пользу более бедных стран предлагают сделать Трастовый фонд на цели сокращения бедности МВФ. Рассматривают и другие вариант поддержки экономик.





Осенью 2020 года Беларусь не смогла получить экстренное финансирование от МВФ в размере $900 млн. По словам Минфина, тогда свою роль в переговорах сыграло размещение гособлигаций на российском рынке. Белорусской стороне было сказано, что нет оснований полагать, будто она нуждается в экстренном финансировании.





Но в конце июля появилась информация, что Международный валютный фонд должен предоставить всем 192 странам-членам финансовую помощь для борьбы с последствиями пандемии коронавируса. В итоге Беларусь может получить $950 млн в эквиваленте. Эту сумму Минску, скорее всего, выделят, так как Беларусь относится к акционерам МВФ с 1992 года, а, по решению фонда, каждая страна на этот раз должна получить деньги без дополнительных условий. Сумму, которую выделяют, рассчитывают по квотам, соответствующим масштабам и характеристикам экономики.





Белорусская оппозиция и диаспоры возмутились (ссылка доступна через VPN) возможным выделением официальному Минску почти миллиарда долларов от МВФ, в то время как западные страны вводят экономические санкции, которые призваны лишить власти доходов. Сейчас рассматриваются возможности заблокировать получение Беларусью этих денег, например путем лишения Минска доступа к счетам, на которые будут переводить помощь от МВФ либо путем блокировки возможности воспользоваться деньгами до изменения политической ситуации в стране.



