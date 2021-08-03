Вторник для беларуского рубля оказался не самым удачным днем

Курс доллара поднялся на 0,0070 BYN до 2,5038 BYN/USD и оставил минимум за 47 месяцев. За предыдущие четыре дня торгов доллар на бирже подешевел на 0,0256 BYN.





Курс евро вырос на 0,0079 BYN до 2,9744 BYN/EUR. Напомним, что вчера евро подешевел до минимума за 10 дней.





Курс российского рубля подскочил на 0,0172 BYN до 3,4369 BYN/100 RUB до максимума за 20 дней.





Московская биржа

Сегодня российский рубль продолжил укрепление к доллару и евро на торгах в Москве.





К 11-30 средневзвешенный курс доллара опустился ещё на 14 копеек до 72,8724 RUB/USD — минимума более чем за месяц.





Аналогичный курс евро упал на 20 копеек до 86,57 RUB/EUR — минимума за месяц.







