Как это ни парадоксально, но некоторые услуги станут дешевле.

Изменения тарифов за жилищно-коммунальные услуги прокомментировала начальник отдела методологии экономических процессов и оплаты труда Министерства жилищно-коммунального хозяйства Елена Макарова.

По ее словам, с 1 сентября изменится и механизм начисления платы за техобслуживание лифта и уборку подъездов: с началом осени учитываться будет не количество зарегистрированных в квартире жильцов, как сейчас, а площадь жилого помещения по аналогии с нынешней оплатой техобслуживания жилого дома.

К примеру, за техобслуживание лифта сегодня мы платим 1,5 рубля с человека. После 1 сентября тариф будет равняться 0,0165 рубля за 1 метр квадратный. Санитарное содержание вспомогательных помещений жилого дома снизится с 0,71 рубля до 0,0407 рубля в областях и с 0,85 рубля до 0,0362 рубля в столице.





Заметно дешевле будет и стоимость электроэнергии, потребляемой на освещение вспомогательных помещений и работу оборудования, за исключением лифта. С 1 сентября в областях вместо 0,71 рубля на одного проживающего будет выставлен счет 0,0198 рубля за метр квадратный, а в Минске соответственно — 0,71 рубля и 0,0224 рубля, пишет gkx.by.