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Министр архитектуры - о том, что будет с ценами на жилье

Из-за роста цен на стройматериалы стоимость строительства коммерческого жилья и жилья с господдержкой если и будет повышаться, то равномерно и без шоковых скачков, заявил накануне министр архитектуры и строительства Руслан Пархамович на пресс-конференции в Национальном пресс-центре.

Вопрос изменения цен на строительство Руслан Пархамович разделил на две составляющие — коммерческое жилье и жилье с государственной поддержкой.

— Первое находится в «свободном плавании», стоимость никак не ограничивается. Здесь рынок диктует свои условия. Если материалы будут продолжать повышаться в цене, то, безусловно, это найдет свое отражение в стоимости квадратного метра, — цитирует министра realt.by. — Мы столкнулись с определенными сложностями в этой части. Металл за первый квартал 2021 года подорожал на 80%, пиломатериалы по некоторым позициям подорожали более чем на 200%.

По его словам, тяжело было сразу ориентироваться и уловить тренды, которые были на рынках этих строительных материалов. Однако сегодня ситуация стабилизировалась, поэтому если и будет некий рост цен на коммерческое жилье, то без каких-либо серьезных скачков. Тем более рынок сегодня не такой активный, как ранее.

— Что касается жилья с господдержкой, есть предельная стоимость квадратного метра. Она должна быть не более 1152 рубля к концу 2021 года. Думаю, что нет никаких оснований, чтобы этот показатель не исполнить. В первом полугодии соотношение квадратного метра и средней заработной составило 0,84. Если изменения будут происходить, то очень равномерно и без каких-либо шоковых моментов, — рассказал Руслан Пархамович.
Источник: belmarket.by
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