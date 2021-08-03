Всемирный банк обещает, что деньги будут тратить прозрачно / Unsplash





На фоне политического кризиса и санкций против Беларуси многие международные институты решили свернуть сотрудничество с властями, пишет Еврорадио. Однако не все.





В начале июля немецкий юрист Маттиас Бикхольц, а также профессор Института Европейского университета (EUI) Александр Эткинд и профессор Амстердамского университета Эллен Руттен направили в белорусский офис Всемирного банка письмо с вопросами о финансировании проекта в Беларуси.





"В августе 2020 года в Беларуси начались массовые политические протесты, в которых студенты белорусских вузов сыграли ведущую роль. Когда эти протесты были жестоко подавлены белорусскими властями, Министерство образования не сделало ничего, чтобы помочь студентам и учёным, которые были задержаны и подвергнуты пыткам со стороны милиции и других ведомств", — говорилось в письме.





Отмечали они и то, что глава Минобра Игорь Карпенко, как и экс-министр Александр Радьков, находились под санкциями. Упоминается и ситуация с захватом самолёта Ryanair, после чего профессора и юрист задаются вопросом: они были уверены, что реализация проекта приостановлена, но белорусские СМИ о нём продолжают писать.





И действительно, в Беларуси про проект не забыли. Например, недавно БНТУ отчитывалось о стадии реализации, упоминали кредит и в региональных вузах.





Во Всемирном банке подтвердили: соглашение действительно реализуется.





"Кредитное соглашение BHEMP было подписано 23 июня 2020 года. Таким образом, все решения Всемирного банка, связанные с проектом, строго регулируются соответствующим юридическим соглашением и применимыми политиками", — ответил заявителям глава представительства ВБ в Беларуси Геворг Саркисян.





Дальше Саркисян перечисляет "механизмы прозрачности" в рамках реализации соглашения: речь о том, что закупки проекта публикуются и, проще говоря, власти отчитываются за каждую потраченную копейку.





Также он упоминает, что последний раз Всемирный банк взаимодействовал с белорусскими НГО по теме в феврале. Так что проект продолжает реализовываться.



