+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Протесты Олимпиада Запрет полетов Политзаключенные Санкции Репрессии Конституционная реформа

Всемирный банк решил выделить "образовательный" кредит Беларуси

Всемирный банк продолжает сотрудничать с белорусскими властями. Так, вовсю идёт реализация проекта "Модернизация системы образования Республики Беларусь", в рамках которого ВБ выделяет стране 100 миллионов евро.

Всемирный банк обещает, что деньги будут тратить прозрачно / Unsplash

На фоне политического кризиса и санкций против Беларуси многие международные институты решили свернуть сотрудничество с властями, пишет Еврорадио. Однако не все.

В начале июля немецкий юрист Маттиас Бикхольц, а также профессор Института Европейского университета (EUI) Александр Эткинд и профессор Амстердамского университета Эллен Руттен направили в белорусский офис Всемирного банка письмо с вопросами о финансировании проекта в Беларуси.

"В августе 2020 года в Беларуси начались массовые политические протесты, в которых студенты белорусских вузов сыграли ведущую роль. Когда эти протесты были жестоко подавлены белорусскими властями, Министерство образования не сделало ничего, чтобы помочь студентам и учёным, которые были задержаны и подвергнуты пыткам со стороны милиции и других ведомств", — говорилось в письме.

Отмечали они и то, что глава Минобра Игорь Карпенко, как и экс-министр Александр Радьков, находились под санкциями. Упоминается и ситуация с захватом самолёта Ryanair, после чего профессора и юрист задаются вопросом: они были уверены, что реализация проекта приостановлена, но белорусские СМИ о нём продолжают писать.

И действительно, в Беларуси про проект не забыли. Например, недавно БНТУ отчитывалось о стадии реализации, упоминали кредит и в региональных вузах.

Во Всемирном банке подтвердили: соглашение действительно реализуется.

"Кредитное соглашение BHEMP было подписано 23 июня 2020 года. Таким образом, все решения Всемирного банка, связанные с проектом, строго регулируются соответствующим юридическим соглашением и применимыми политиками", — ответил заявителям глава представительства ВБ в Беларуси Геворг Саркисян.

Дальше Саркисян перечисляет "механизмы прозрачности" в рамках реализации соглашения: речь о том, что закупки проекта публикуются и, проще говоря, власти отчитываются за каждую потраченную копейку. 

Также он упоминает, что последний раз Всемирный банк взаимодействовал с белорусскими НГО по теме в феврале. Так что проект продолжает реализовываться.
Поделиться
Последние известия




Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Игорь Драко
Режим "валит" оппонентов. Санкции работают.
Павел Знавец
З нагоды дня 3 ліпеня 2021г.
Канапацкая Ганна
ТИХАНОВЩИНА- КАК ЭЛЕМЕНТ ГИБРИДНОГО АНШЛЮСА
Уладзiмiр Някляеў
ДАЙСЦІ ДА БЕЛАРУСАЛІМУ
Анатолий Санотенко
Про экстремистов (рапорт)
Михаил Пастухов
НЕЗАКОННЫЙ РЕФЕРЕНДУМ
Александр Волчанин
Слава Героям Чернобыля. Письмо от Президента МО ...


Особое мнение





Выбор редакции
© 2005 - 2021 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]