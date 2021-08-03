Билл Гейтс стал холостяком









Мелинда подала на развод в мае текущего года – после 27 лет брака. При этом разрыв отношений пришлось оформлять в судебном порядке, так как у супругов не было брачного контракта.





Как сообщает ресурс, в понедельник 2 августа пара была официально разведена. В результате Мелинда может претендовать на часть состояния Гейтса – сумму, составляющую не менее 65 миллиардов долларов.





Бывшая жена главы Microsoft также имеет долю в благотворительном фонде, который был основан в 2000 году. Он занимается финансированием борьбы с опасными болезнями в развивающихся государствах, а также программ в сфере здравоохранения. По неофициальным данным, в общей сложности фонд располагает средствами в размере около 50 миллиардов долларов. В начале лета Мелинда Гейтс заявляла, что планирует выйти из фонда после развода с супругом.







