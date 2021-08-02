Там будет производиться раствор карбамида — до 1000 тонн в сутки, пишет Вечерний Гродно. Правда, до того как принять окончательное решение, на заводе проведут общественные обсуждения на предмет того, как будущий цех будет влиять на окружающую среду. Высказать свое мнение могут все желающие до 28 августа.

Что известно про новое производство?

Сообщается, что новое производство раствора карбамида предназначено для получения водного раствора карбамида, являющегося компонентом жидкого азотного удобрения КАС (карбамидо-аммиачной смеси). Ожидается, что в сутки там будет производиться 1000 тонн карбамида (или 330 тысяч тонн в год).





— Проект направлен на получение дополнительной прибыли предприятия путем переработки дополнительно производимых объемов жидкого аммиака и улучшения качественных показателей КАС, — отметили на предприятии.





Отметим, что недавно гендиректор ОАО «Гродно Азот» Игорь Ляшенко рассказал, почему на предприятии решено строить новый цех. В частности, на 2020-205 гг. на заводе разработана карта реконструкций двух цехов — аммиак-3 и аммиак-4 с увеличением их мощностей.





— На предприятии наблюдается дефицит жидкого аммиака, поэтому и было принято решение об увеличении мощностей действующих агрегатов. После реконструкции цехов аммиак-3 и аммиак-4 ОАО «Гродно Азот» сможет увеличить производство жидкого аммиака и получать дополнительно диоксид углерода как отход производства аммиака. В связи с этим в настоящее время изучается вариант строительства цеха раствора карбамида, — пояснил Ляшенко.





Отметим, что окончательное решение о строительстве нового цеха на «Гродно Азот» должны принять в ноябре.





Куда направлять замечания?

Общественные обсуждения стартовали 28 июля и продлятся до 28 августа. Ознакомиться с документацией отчета воздействия на окружающую среду можно здесь





Если у вас появятся замечания или предложения, то направлять их нужно по следующим адресам:

— В Гродненский горисполком по адресу: пл. Ленина, 2/1, 230023, г. Гродно, e-mail: [email protected];







