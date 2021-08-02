Газпром на треть сократил транзит газа через Польшу

Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на данные немецкого оператора Gascade.





По данным портала Gas Infrastructure Europe, «Газпром» с субботы 31 июля сократил закачку газа в подземные хранилища Европы. Так, снизилась закачка в крупнейшие используемые «Газпромом» хранилища Европы — в Австрии (Хайдах), Германии (Реден) и Нидерландах (Бергермеер).





Обычно в выходные дни закачка газа растет, поскольку снижается спрос со стороны промышленности и высвобождается дополнительный ресурс для направления газа в хранилища, пишет afn.by





В конце июля «Газпром» вновь отказался бронировать дополнительную прерываемую транзитную мощность через Украину, что вызвало рекордный рост цен на газ в Европе. Вместе с тем начали падать поставки сжиженного природного газа (СПГ) в Европу, а также начали снижаться запасы в хранилищах приемных терминалов, передает РБК.





С начала июля в газотранспортную систему Европы поступило на 12% (около 1 млрд куб. м) меньше регазифицированного СПГ по сравнению с июнем, а в годовом выражении снижение составило более 22%.



