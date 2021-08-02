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Forbes: Джефф Безос больше не самый богатый в мире

Состояние Безоса по итогам торгов 30 июля снизились на 13,9 млрд долларов – до 192,4 млрд долларов.

Состояние Безоса сократилось в связи с обвалом акций Amazon – в пятницу они потеряли 7,5% на фоне публикации отчетности ритейлера: темпы роста выручки замедлились по сравнению со вторым кварталом 2020 года.

По состоянию на 2 августа, состояние Арно оценивают в 194,7 млрд, Безоса – в  192,4 млрд долларов.

На третьем месте основатель Tesla Илон Маск – 179,4 млрд долларов. Также в топ-5 – сооснователь Microsoft Билл Гейтс (131,6 млрд долл) и основатель Facebook Марк Цукерберг (128,2 млрд долл).

По итогам второго квартала Amazon отчитался о росте выручки на 27% до 113,08 млрд долларов, но котировки компании снизились. Второй квартал стал последним для Джеффа Безоса в качестве гендиректора. 

Вечером 5 июля он передал свои полномочия Энди Джесси, ранее возглавлявшему бизнес облачных вычислений – Amazon Web Services. Безос теперь является исполнительным председателем.
Источник: belmarket.by
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