+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Протесты Олимпиада Запрет полетов Политзаключенные Санкции Репрессии Конституционная реформа

"МТБанк" сливается с "Идея Банком". Что важно знать?

Пресс-служба «МТБанка» выступила с заявлением.

"МТБанк" сливается с "Идея Банком". Что важно знать?
Ромео Абдо (слева) на открытии ТРЦ Galileo в августе 2013 года

Сообщается, что «ЗАО «МТБанк» начал процедуру реорганизации в форме присоединения к нему ЗАО «Идея Банк». Реорганизацию планируется завершить до 31 октября. 
 
В результате МТБанк станет правопреемником в отношении всех обязательств Идея Банка. По завершении реорганизации Идея Банк прекратит свое существование как юридическое лицо»

Такие сделки на белорусском и международном рынке – редкость. В МТБанке  отмечают, что уже сейчас можно прогнозировать —  позиция МТБанка усилится:
банк войдет в тройку лидеров по потребительскому кредитованию. 

Это откроет дополнительные возможности развития востребованных на белорусском рынке кредитных продуктов: кредиты на жилье, автокредитование, лизинг для физических лиц,

вырастет доступность и количество отделений, обменных пунктов и банкоматов в Минске и регионах (суммарно 49 точек продаж),

банк пополнит инновационную продуктовую линейку и реализует уникальные технологические решения Идея Банка.

МТБанк продолжает работать в штатном режиме, все продукты и сервисы будут доступны клиентам. Кстати, уже сейчас по картам МТБанка можно без комиссии снимать наличные деньги в банкоматах и кассах Идея Банка.

Напомним, что МТБанк ранее принадлежал семье Олексиных, но буквально месяц назад был продан ливанскому бизнесмену Ромео Абдо


Кто такой Ромео Абдо?


Ромео Абдо 46 лет. Он родился в Ливане и с 1993 года живет в Беларуси. Отучился в МГЛУ и Международном институте права. В 1998 году стал  генеральным представителем группы «Руби Роуз» в Беларуси.

В 2007 году создал холдинг «БНК-инжиниринг», который реализовал инвестиционные проекты в строительстве и промышленности. Так, холдинг построил торговый центр «Европа», аквапарк «Лебяжий», новый автовокзал «Центральный», а также до сих пор не введенную в строй гостиницу «Хаят».

Кроме этого, Ромео Абдо владеет торгово-развлекательным центром Galileo, бизнес-центрами Rubin Plaza и Silver Tower.

В интервью журналу «Белгазпромбанка» в 2008 году Абдо признавался: «Очень люблю политику. Ежедневно минимум полтора часа трачу на просмотр новостей по телеканалам разных стран. Это для меня обязательно, как молитва. Чтобы понимать процессы в экономике, нужно знать, что происходит в политике».

Так что учитывайте данную информацию, решив доверить свои деньги банку.
Белорусский партизан
Поделиться
Последние известия




Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Игорь Драко
Режим "валит" оппонентов. Санкции работают.
Павел Знавец
З нагоды дня 3 ліпеня 2021г.
Канапацкая Ганна
ТИХАНОВЩИНА- КАК ЭЛЕМЕНТ ГИБРИДНОГО АНШЛЮСА
Уладзiмiр Някляеў
ДАЙСЦІ ДА БЕЛАРУСАЛІМУ
Анатолий Санотенко
Про экстремистов (рапорт)
Михаил Пастухов
НЕЗАКОННЫЙ РЕФЕРЕНДУМ
Александр Волчанин
Слава Героям Чернобыля. Письмо от Президента МО ...


Особое мнение





Выбор редакции
© 2005 - 2021 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]