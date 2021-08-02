По итогам полугодия продажи новых машин выросли больше, чем на 20% по сравнению с таким же периодом прошлого года. Myfin.by посмотрел, какие машины покупают белорусы, а заодно узнал, какие прогнозы дают эксперты на будущее.





Вспомним 2020-й год: от рекордного подъема к рекордным падениям

Еще в 2019 году автодилеры Беларуси рапортовали о рекордных продажах, так по итогам года в салонах было реализовано более 66 тысяч авто. Но буквально через 3 месяца, то есть в апреле 20-того, коронавирусная инфекция в один момент переворачивает ситуацию в мировой экономике – границы на замке, от чего страдают и автопроизводители. Заводы крупных концернов берут паузу, поставки транспорта останавливаются, реализация стагнирует. В Беларуси рекорд продаж 2019-го будет побит антирекордом, в апреле 2020-го – рынок рухнет, уйдя в минус на целых 40%.





«Это рекордный спад, – констатировал тогда председатель Белорусской автомобильной ассоциации Сергей Михневич. – В итоге наш рынок откатился года на два назад: за 2-й квартал 2020-го реализовано порядка 10 тыс. машин.





К сожалению, после того, как к коронакризисным проблемам присоединилось ужесточение условий автокредитования с осени 2020-го, падение продолжилось. В итоге дилерам удастся реализовать 53 тысячи 516 авто, что на 17% меньше, чем за 2019 год.





Год 2021-й: пробуксовка закончилась?

Правда, в этом году ситуация стала налаживаться. Спрос на новые машины возвращается и по итогам полугодия продажи новых железных коней подскочили на 20,79% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. За это время было продано 12 309 свежесобранных авто.





«Это рост скорее восстановительный, во втором квартале прошлого года было сильное падение на волне пандемийного шока, в этом году мы этого шока не наблюдаем, у людей другое отношение к пандемии. И, соответственно, я говорю, что рынок вышел на некоторую равновесную ситуацию спроса и предложения. Триггером, наверное, является то, что на фоне подорожания, люди решили активно приобретать авто», - объясняет ситуацию Сергей Михневич.





В лидерах Lada и Geelly, а вот Maserati и Mitsubishi не купили ни одной

Примечательно, что жители нашей страны чаще всего предпочитают – седаны и паркетники российского производства, белорусско-китайские кроссоверы, а также немецкие семейные «бюджетники». Стабильно чувствует себя и премиальный сегмент – с начала года продано более 500 штук.





По итогам полугодия рейтинг популярности выглядит так:





Lada – 5 546 проданных авто;

Geelly с показателем 2 935 машин;

Volkswagen – из салонов этого дилера убыло 2 534 автомобиля;

KIA – 2146 оформлений продаж;

Renault – авто этой марки белорусы предпочли 1 845 раз.





Впрочем, есть марки, которые не продаются совсем. Например, Maserati с начала года не продал ни одной машины. Также известно, что было продано 5 MINI, 10 новых Yaguar и 31 Porshe.





Напомним еще, что в этом году с рынка ушел и такой игрок, как Skoda: новые автомобили этой марки теперь нельзя продавать в Беларуси. Предполагается, что покупатели этой марки стали активнее смотреть в сторону марок-одноклассников (например, тот же Volkswagen Polo).





Индикатор стабильности для официальных дилеров – более 4000 тысяч проданных авто в месяц по всей стране. Но, как отмечают в профильной ассоциации, не все зависит от дилеров и покупателей. Крупные автоконцерны не стабильны до сих пор. Сегодня сразу несколько факторов заставляют бурлить мировой рынок.





«Первым фактором является удорожание автомобилей, которое активными темпами продолжается в настоящее время, в силу мировой инфляции на сырье и материалы, а также в силу дефицита некоторых комплектующих, в том числе микросхем, - рассказывает Сергей Михневич. - Второй фактор, который влияет на динамику рынка, – это дефицит автомобилей, который, как ни странно, в паре с удорожанием, фиксируется сегодня на рынке. Почти все автопроизводители сталкиваются с проблемой производства. Опять-таки связанного с недостатком комплектующих, именно микросхем. Видно и нарушение кооперационных связей на сборочных производствах. В этом и кроется проблема поставки автомобилей в нужном объеме. Очевидно, в Беларуси рост продаж новых автомобилей мог быть выше, если бы не было удорожания и дефицита автомобилей».





А что будет дальше?

По прогнозам Белорусской автомобильной ассоциации, в начале второго полугодия 2021-го официальные дилеры готовятся к снижению продаж. А вот к концу года ставку сделают на ввоз большего количества единиц техники и моделей, это должно повлиять на рынок в позитивную сторону.





«Есть надежда, что дилеры все-таки привезут большее количество машин. И тут все будет зависеть от того, насколько цены на эти автомобили будут соответствовать ожиданием потребителей. Может случится так, что авто просто станут не по карману. Можно точно сказать, что сейчас есть дефицит, люди ждут, есть машины, которые уже проданы до конца третьего квартала, заказы раскупаются вперед. Сегодня активно продаются все популярные марки. Мы будет рассчитывать на то, что рынок подрастет во втором полугодии, на фоне увеличение спроса в 4-ом квартале», – высказывает надежду Сергей Михневич.





Как там у соседей?

В России за первое полугодие 2021 было продано 870 749 штук легковых и коммерческих автомобилей, что по сравнению с аналогичным периодом 2019 года больше на 5,1%, а по сравнению с 2020 годом – на 36,9%. Эксперты отмечают, что стоимость новых машин за последние несколько месяцев выросла на 7%.





В Европе продажи новых автомобилей тоже растут. Только за первое полугодие они прибавили 13% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, отмечает аналитическое агентство «Автостат». В странах ЕС машины тоже дорожают, прирост в цене уже составил, как минимум, 10%.





Пересядем ли на «электрички»?

Сегодня в Беларуси насчитывается более 2000 электромобилей. Ввезены они в основном из-за границы. Что касается продаж моделей, которые представлены в нашей стране официально, то это скорее разовые покупки. Впрочем, пока, как отметили в Белорусской автомобильной ассоциации, новые модели авто на электротяге у дилеров появятся вряд ли. Причиной всему – сложная таможенная сертификация и высокая цена для покупателей.





«Пока автодилеры не убедят своих производителей в том, что рынок будет поглощать электромобили в массовом сегменте по тем ценам, которые есть сегодня, до тех пор мы этих машин здесь не увидим. Цены на электромобили в массовом сегменте европейского рынка по-прежнему высоковаты для ожиданий наших потребителей. Стоимость самых бюджетных моделей стартует от 30 тысяч евро. Если класс авто премиальный, то эту цифру можно умножать на 2 или даже 3», – объясняет эксперт.





Впрочем, Bloomberg NEF и Международное энергетическое агентство уже к концу этого года прогнозируют прирост количества электрокаров в Беларуси до 5 тысяч, в 2022 – до 25 тысяч, в 2023 – до 54 тысяч, В 2024 – до 82,8 тысяч, В 2025 – до 112 тысяч.





«Бэушка» готовится к росту продаж

А вот рынок подержанных авто явно ожидает рост продаж, и да, причина одна – увеличение цены на новые «ласточки». Впрочем, транспорт с пометкой «б/у» во все времена продавался на ура. Ведь в этом сегменте можно найти авто на любой вкус, цвет и размер кошелька. Но 2021-й диктует свои правила: из-за нехватки машин у дилеров владельцы подержанного транспорта не стесняются накручивать цены.В результате свежие «бэушки», с 2-3 летней историей, предлагаются покупателю существенно дороже недавних ценников.





«На фоне дефицита новых машин спрос на б/у резко пошел вверх. И при этом, на фоне такого спроса пошли вверх цены на автомобили с пробегом. Есть информация, что ввоз автомобилей из Европы и Америки сейчас на подъеме».