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Романчук: Был у нас свой НЭП. Теперь он закончился, и всех загоняют под плинтус

Что стоит за делами в отношении бизнеса, «выступившего за перемены за счет государства».

Романчук: Был у нас свой НЭП. Теперь он закончился, и всех загоняют под плинтус
В конце июля Александр Лукашенко сделал громкое заявление о том, что правоохранители «выявили целую сеть крупных и мелких фирм, выступивших за перемены за счет государства».

При этом были названы конкретные предприятия, среди которых ЗАО «Белтяжмаш», «ТУТ БАЙ МЕДИА», «Модум – наша косметика», «21-й век» и другие.

О том, что стоит за очередным громким делом, «Салідарнасці» рассказал независимый экономист Ярослав Романчук.

— Дело в том, что сегодня Беларусь живет в условиях военного коммунизма. Тут не до права, не до экономики. Безусловно, мы видим реакцию не столько на коммерческую деятельность предприятий, сколько на гражданскую и политическую позицию их руководства, — отметил эксперт.

Экономист считает, что в концепции устройства мира по Лукашенко частному бизнесу, у которого есть свое мнение и голос, просто нет места.

— С его точки зрения, все, кто занимается здесь бизнесом, должны руководствоваться его логикой, его правилами, декретами и указами.

Слова правителя о том, что вышеупомянутые компании «обокрали государство», произнесенные до судебного вердикта, фактически являются приговором для арестованных менеджеров, считает Романчук.

При этом власти перестали просчитывать возможный урон от своих действий: ни очередной отток бизнеса и ценных специалистов за пределы страны, ни репутационные издержки, грозящие осложнить и без того непростой инвестиционный климат.

— По сути, мы наблюдаем «наведение порядка», как это видит Лукашенко с его большевистским пониманием принципов работы экономики. Был у нас свой НЭП, пускай и неполноценный. Теперь он закончился и всех загоняют под плинтус. Тех, кто не еще не понял правила игры, ждет либо национализация, рейдерский захват, либо тюрьма.

Говоря о последствиях нового наступления на бизнес, экономист напомнил о том, чего стоил экономике последний год:

— Сотни тысяч белорусов уже уехали. В перспективе это потеря десятков миллиардов долларов, внутреннего спроса и профессиональных кадров. Нам говорят, что кто-то там украл у государства. Но ведь весь этот урон — это результат действий властей на протяжении последних двенадцати месяцев.

Кто будет создавать новые рабочие места, пополнять бюджет в условиях, когда «не до законов»?

— У Лукашенко пока еще есть госпредприятия, чья продукция пользуется спросом, идет на экспорт. А что будет дальше, его не интересует. Потому что нужно выжить сегодня, потушить пожар, который уже год как разрывает страну.

По словам экономиста, он не видит даже попыток адекватно оценить происходящее и пойти на переговоры не только с политиками или гражданским сообществом, но даже с экспертами и учеными:

— Даже таких, как я, кто хоть и дает оценки, но готов к конструктивной работе, выгоняют из страны.
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