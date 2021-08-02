Нацбанк снова опустил доллар. Зачем и что будет дальше?

При этом курс доллара, который «выводят» специалисты Нацбанка, опустился в последний день недели (пятница, 30 июля) ниже психологической отметки 2,50 BYN, где доллар уже был 1,5 месяца назад. Причем падения доллара на двух последних торговых сессиях БВФБ оказались одними из самых сильных дневных падений в этом году, пишет infobank.by.





По итогам недели несколько подорожал российский рубль (на росте мировых цен на нефть) и, в результате всех указанных курсовых движений, чуть-чуть выросла в стоимости валютная корзина Нацбанка.





Таким образом, белорусский рубль укрепился только по доллару, по остальным же «критериям» – немного ослабел. Так получилось из-за того, что сам доллар США заметно растерял свою силу в мире, что видно по снижению индекса доллара. И это способствовало его удешевлению и в Беларуси.

Оборот валютных торгов на этой, 30-й, неделе был относительно небольшим ($173 млн, или $34 млн в среднем за день): это была «спокойная» неделя, в отличие от предшествующих.

Так, на предыдущей, 29-й («налоговой») неделе (19-25 июля), на БВФБ был третий по сумме в этом году недельный оборот валютных торгов – объемом в $358 млн ($72млн в среднем за день), а белорусский рубль за ту неделю сильно укрепился.

Хотя началось это ещё раньше, в пятницу 28-й недели (16 июля): в этот день зафиксирован третий с начала года по объему дневной оборот валютных торгов – почти $102 млн, и белорусский рубль также очень сильно в тот день укрепился.

Таким образом, за период с 16 по 25 июля, за 6 торговых сессий БВФБ, оборот валютных торгов составил суммарно под $460 млн, или более $76 млн в среднем за день – более чем вдвое больше, чем на этой, только что закончившейся, неделе.

Очевидно, власти использовали это время для скупки большого объема дешевых долларов для выплат по внешним долгам – чисто государственных или государственных предприятий.

Это единственная причина зачем властям дешевый доллар.

Но скупать дешевые доллары можно было и на этой неделе, ведь по итогам торгов на БВФБ с 26 по 30 июля:





доллар США – подешевел на 0,55%: с 2,5136BYN/$ до 2,4997BYN/$ (до минимума за 1,5 месяца)





евро – подорожал на 0,49%: с 2,9597BYN/€ до 2,9741BYN/€





российский рубль – подорожал на 0,28%: с 3,4096BYN/100RUR до 3,4193BYN/100RUR





валютная корзина – подорожала на 0,07%: с 0,30248BYN до 0,30270BYN.





Таким образом, в пятницу 30 июля произошел заметный разворот в сторону укрепления BYN-рубля по всем фронтам. Возможно, это эффект конца месяца: июльские макроэкономические отчеты будут выглядеть «красивее и стабильнее». В том числе долларовый размер средней зарплаты в Беларуси по курсу на конец месяца.

Падение курса доллара за неделю составило почти 29% годовых. Таким образом, BYN-рублевые вкладчики на этой неделе оказались в очень хорошем долларовом выигрыше (более 40% годовых в долларах США), а долларовые вкладчики третью неделю подряд – в реальных убытках (почти 40% годовых падения – с учетом инфляции).

Зато обладателей евро эта неделя порадовала после двух недель «огорчений»: рост курса евро составил более 25% годовых (все переводы в проценты годовые – с учетом выходных).





Курс российского рубля на 30-й, неделе, наконец, вырос (почти на 15% годовых), после падения на двух предыдущих.





Но рост стоимости валютной корзины оказался совсем незначительным – менее 4% годовых.





Итак, BYN-рубль на этой неделе, в целом, ослаб. Но к доллару, на что больше всего смотрят белорусы, заметно укрепился.





Большему падению «помешало» укрепление российского рубля: доллар в России по итогам недели подорожал на фоне роста нефтяных котировок.

Изменение параметров мировых рынков за неделю выглядит так (по состоянию на середину пятницы 30 июля):





индекс доллара USDX– снизился на 1,15%: заметное ослабление доллара в мире

курс доллара к евро – снизился на 1,12%: европейская валюта окрепла к ослабевшей американской





цена на нефть – выросла на 1,13%: «черное золото» за неделю подорожало, и это при том, что в пятницу - подешевело





курс доллара в России – снизился на 0,85% (по официальному курсу): российский рубль укрепился к доллару на фоне подорожавшей нефти, во второй половине пятницы 30 июля доллар в России упал в цене еще больше (ниже 73 руб.).





Если на текущей неделе доллар «возьмёт глобальный реванш», а нефть перестанет расти в цене или, тем более, будет дешеветь, белорусский рубль может сильно ослабеть, и не только к доллару, а даже «по всем фронтам».





Ведь рубль сейчас поднялся до самой высокой отметки с августа 2020 года – до 2,7266 BYN (преддевальвационная стоимость евро-долларовой валютной корзины – 2,65 BYN).











