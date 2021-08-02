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Трампу вернут $1 млн за отель-небоскрёб в Чикаго

Налоговая должна Дональду Трампу более $1 млн. К такому выводу пришел Апелляционный совет по налогу на имущество штата Иллинойс.


Речь идет о выплатах за отель-небоскреб бизнесмена в Чикаго еще за 2011 год, пишет Officelife.media со ссылкой на Chicago Sun-Times.

Совет выяснил, что власти округа Кук переоценили стоимость гостиничных номеров и торговых площадей в здании. В итоге Дональд Трамп заплатил более высокий налог, чем должен был.

Власти Чикаго от решения не в восторге. Окружной прокурор уже подал апелляцию на предписание вернуть бизнесмену $1 млн, т. к. эти деньги возьмут из налогов на имущество, причитающихся как раз властям города.

Отель и башня Трампа находятся на берегу реки Чикаго — в месте, где она впадает в озеро Мичиган. Небоскреб считается вторым по высоте зданием в городе и занимает пятое место в США. В нем 92 этажа, а высота здания до верхушки шпиля составляет 423 метра.
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