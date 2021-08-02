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Илона Маска – хвалить. Это записано в инструкции для работников Boring Company

Работников компании Boring Company, которую основал Илон Маск, обязали хвалить своего босса в разговорах с клиентами.

Фото Tesla Owners Online

В распоряжении американского издания TechCrunch оказалась инструкция, пишет Автобизнес со ссылкой на auto.24tv.ua, предназначенная для водителей подземной транспортной системы Loop Transportation System в Лас-Вегасе, которую построила Boring Company.

Система начала работать с середины июня, но в Boring Company уже успели собрать информацию об ошибках в работе водителей и обобщить ее. Так на свет появился документ под названием "Сценарий поездки". В нем содержатся прямые указания и инструкции для работников компании и даже готовые ответы на часто задаваемые вопросы.

Водителям рекомендуется свести все разговоры с клиентами к минимуму. При этом безопасность поездок должна быть важнее вау-эффекта у пассажиров. Например, водителей обязывают проследить за тем, чтобы пассажиры были пристегнуты во время поездки. Также руководство Boring Company узнало, что водители называли пассажирам неточные цифры скорости движения на прямых и поворотных отрезках подземной магистрали – это вообще недопустимая вещь для Loop Transportation System.

Если пассажиры интересуются опытом водителя в работе в подземных туннелях, следует отвечать: "Достаточно, чтобы их изучить". Следует избегать вопросов о том, как давно сотрудник работает в компании. Финансовые вопросы и ДТП также табу. Сколько стоят тоннели, были ли аварии и сколько именно? Отвечать следует "Это очень безопасная система", или "Этого я не знаю, лучше спросите у компании".

В документе указано, что вопросы об основателе The Boring Company Илоне Маске "крайне распространены" и при этом "очень деликатны". Поэтому водителям рекомендуется максимально коротко отвечать на все, что касается Маска, его роли в Boring Company или Tesla, и как можно скорее прекращать беседу. Если же пассажиры настаивают на своих вопросах, водителям следует отвечать, что "Он потрясающий, вдохновляющий и великий лидер", а также, что он "вовлечен в процесс и всегда готов помочь".
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