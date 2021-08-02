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Беларусь может увеличить добычу нефти в 1,5 раза – помощник Лукашенко

Предложения по разработкам новых месторождений белорусской нефти уже направлены в администрацию президента.



Беларусь планирует в 1,5 раза увеличить добычу нефти, об этом заявил помощник президента – инспектор по Гомельской области Николай Рогащук.

По его словам, пишет Sputnik, это можно сделать за счет разработки новых месторождений. В администрацию президента уже внесены предложения.

"Для ускорения той же разработки нефтяных месторождений объединением "Белоруснефть" также внесены предложения, чтобы это ускорить", – заявил Рогащук в эфире телеканала СТВ.

Он также отметил намерения "Белоруснефти" увеличить объем инвестиций в добычу полезных ископаемых более чем в два раза.

"Если пройдут все те предложения, что мы внесли, то буквально в ближайшие три-четыре года "Белоруснефть" инвестиции увеличит более чем в два раза. И добыча нефти где-то в полтора раза может возрасти", – сказал помощник президента.

Белорусская нефть

Последнее месторождение нефти – Восточно-Избыньское – открыли в Беларуси в феврале 2021 года. Оно стало четвертым в Хойникском районе Гомельской области.
Нефть геологи обнаружили здесь на глубине 4200 м. в зоне, которая была закрыта от нефтеразработок после аварии на Чернобыльской АЭС.

Предварительные запасы углеводородов в этом месторождении специалисты оценивают в 0,5 млн тонн. Всего же запасов этого сырья в Беларуси – не менее 44 млн тонн, и своего черного золота стране хватит на 30 лет.

В год в Беларуси добывают 1 миллион 710 тысяч тонн нефти.
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