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В Беларуси начали лишать субсидий социально значимые отрасли экономики

Стремительно растущий дефицит бюджета подвиг власти начать урезать объем субсидий в отдельные отрасли экономики. Удивительно, но в социально ориентированном государстве урезать бюджетной финансирование начали с социально значимых отраслей.

В Беларуси начали лишать субсидий социально значимые отрасли экономики
Напомним, что по итогам 7 месяцев 2021 года дефицит республиканского бюджета составил 1,6 млрд рублей. Только за июль дефицит вырос 585,2 млн рублей. Региональные бюджеты также ушли в солидный дефицит, но конкретных данных по ним никто не дает. Такая ситуация вынудила власти урезать дотации отдельных отраслей экономики, причем, начали с социально значимых, пишет Ежедневник. Первой под по удар попали пригородные пассажирские автоперевозки.

Так с 5 июля «Миноблпассажиртранс» отменил сразу огромное количество не просто рейсов, полностью маршрутов. Чтобы понять объем сокращения пассажирских автоперевозок в пригородном сообщении Минска достаточно посмотреть фотографию с расписанием. Это не просто сокращение, а тотальное сокращение.


Тут следует отметить, что на летнее время «Миноблпассажиртранс» обычно увеличивал количество маршрутов и отдельных рейсов в связи с открытием дачного сезона. Такого тотального сокращения маршрутов, тем более, летом, не было никогда. При этом, нельзя сказать, что рейсов было много. Вечером в пятницу, когда все выезжали за город, не некоторые рейсы нельзя было купить билеты уже за пару часов до отправления. Сейчас ситуация кардинально ухудшилась. Чтобы понять все недовольство людей, нужно просто сесть в автобус вечером (даже не обязательно в пятницу) и проехать в переполненном автобусе в направлении отмененных маршрутов. Купить билеты и сесть в автобус всем просто не получается. А кому посчастливилось все же сесть, едут в автобусе битком, как селедка в банке. О какой-то социальной дистанции в период пандемии и речь не идет. Люди постоянно ругаются между собой и реально проклинают власть. Важно также отметить, что это не временная отмена маршрутов, а новая реальность, с котором белорусам придется жить.

Как пояснили в «Миноблпассажиртранс» решение о тотальном сокращении пригородных маршрутов, предельные максимальные тарифы на пригородные перевозки регулируются законодательством Республики Беларусь и не соответствуют фактическим затратам перевозчика. Возмещение части затрат осуществляется за счет субсидий, предусмотренных местными бюджетами.

«Ввиду отсутствия дополнительного бюджетного финансирования на возмещение перевозчику затрат на выполнение пригородных автомобильных перевозок пассажиров в регулярном сообщении, восстановление вышеуказанных маршрутов не представляется возможным», - говорится в ответе «Миноблпассажиртранс».

Сокращение маршрутов и отдельных рейсов произошло и филиалах «Миноблпассажиртранс», работающих в других городах и райцентрах, правда не так глобально, как в пригородах Минска. Однако учитывая тот факт, что дефицит как республиканского, так и местных бюджетов растет в ускоренных темпах, вряд ли такая картина сохранится долго. Скорее всего, сокращения пассажирских перевозок будут продолжаться и не только автомобильных. Учитывая начавшуюся тенденцию, вскоре сокращение бюджетного субсидирования коснется и других, социально значимых отраслей экономики.
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