Коснется ли ужесточение курса властей Беларуси и малого бизнеса

На совещании с белорусским Совмином Александр Лукашенко заявил 22 июля, что "не отстанет" от правительства, пока не будет создана система по регулированию базовых форм предпринимательской деятельности. По его выражению, пишет

DW. в Беларуси создан "колоссальный офшор, где люди ничего не платят", но считаются индивидуальными предпринимателями (ИП). Более того, по словам Лукашенко, в стране "скоро будет индивидуальных предпринимателей 12 миллионов". Между тем, по данным официальным статистики, на начало 2021 года в Беларуси всего проживало 9 миллионов 349 тысяч 645 человек.

Налоговый вопрос

Все та же официальная статистика утверждает, что на 1 июня в стране насчитывалось 274 323 индивидуальных предпринимателя. Тенденция такова, что за последние полтора года имеющих этот статус граждан стало почти на 40 тысяч меньше. Также сокращается и число юридических лиц.





Что же касается желания руководства страны "навести порядок" в отношении индивидуальных предпринимателей и самозанятых, то еще в феврале 2021 года появлялась информация, что для ИП могут ввести существенные изменения, увеличив налоговую нагрузку. Для ряда видов деятельности, которые белорусские власти считают высокодоходными (например, сборка мебели, отделочные работы и оказание услуг в сфере ЖКХ), рост налогов предполагался до 16%.





Комментируя итоги совещания от 22 июля, министр финансов Беларуси Юрий Селиверстов подтвердил, что подходы к налогообложению мелкого бизнеса действительно хотят изменить, но сделать это планируется к 2023 году. "С точки зрения налогов у нас появилось слишком много различных режимов, которые позволяют скрывать возможные доходы или минимизировать их", - так пояснил глава Минфина необходимость изменений.





Предприниматели устали от прессинга со стороны властей





В бизнес-среде с недоумением восприняли заявления Александра Лукашенко по поводу ИП. Хотя, как отмечает представитель республиканского Союза предпринимателей по Брестской области Петр Комякович, его коллеги через многое прошли и их трудно чем-то удивить.





"О каком офшоре идет речь? У нас налоговая нагрузка, вместе с социальными и другими выплатами, уже доходит под 50%. При этом поддержки со стороны государства практически не ощущаем, зато чувствуем на себе постоянное давление", - возмущается Комякович.





Выдерживают этот прессинг далеко не все. По разным оценкам, за последние полгода из Брестской области уехали за рубеж от 1500 до 3000 предпринимателей. Как правило, для дальнейшего ведения своей деятельности они выбирают соседние государства - Польшу, Латвию, Литву и Украину, поскольку лучше знакомы с бизнес-режимом там.





Последствия коронавируса





Брестские предприниматели, которые пока все же остаются на родине, не скрывают, что вести бизнес стало очень сложно. Елена, владеющая торговым павильоном по продаже одежды на рынке в центре города, делится, что самым серьезным вызовом в начале 2020 года стала пандемия.





Хотя белорусские власти карантин не объявляли, "многие люди стали придерживаться самоизоляции и гораздо меньше ходить не только по магазинам одежды, но и за продуктами", констатирует Елена. По ее словам, пришлось даже на несколько месяцев закрыть торговую точку, поскольку снизился не только спрос со стороны покупателей, но и из-за закрытой границы не было возможности привезти товар, который закупался в Польше.





К этим проблемам добавилось обесценивание белорусского рубля и, как следствие, рост платежей за аренду, которые привязаны к курсу евро и доллара. "Пришлось искать новые варианты для доставки товара, однако ситуация если и меняется, то в худшую сторону, и я уже не исключаю, что павильон придется закрыть окончательно", - посетовала брестская предпринимательница.

Исчезает белорусский средний класс





Еще один житель Бреста, представившийся Андреем, занимается изготовлением мебели на заказ и ранее - помимо производственных помещений - также имел торговую точку, от которой пришлось отказаться (она стала непозволительной роскошью).





Андрей считает, что не только коронавирус стал причиной нынешних проблем у занятых в сфере малого бизнеса. "К этому давно шло, а пандемия просто ускорила процесс и обнажила слабые места белорусской экономической системы", - убежден предприниматель. По его мнению, в стране сейчас исчезает средний класс: кто был богат, становится еще богаче, а мелкий бизнес нищает. При этом государство, продолжает Андрей, не только не прилагает усилий для поддержки малого и среднего предпринимательства, но и еще больше усугубляет положение разговорами о повышении налогов.





"Со стороны это выглядит, как попытка провести зачистку частного сектора, чтобы некоторые предприниматели снова вернулись в качестве наемных работников на госпредприятия, хотя это вряд ли поможет нормальному развитию экономики", - отмечает брестчанин. Тем не менее Андрей и его окружение надеются, что кризис удастся пережить с минимальными потерями и как-то удержаться на плаву: "Надеюсь, что власти все-таки осознают: нельзя плевать в колодец, из которого воду пьешь, затаптывая предпринимательство и вынуждая инициативных людей покидать страну".



