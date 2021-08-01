Населенный пункт получит название Woven City и займет собой территорию площадью 710 тысяч квадратных километров. В городе будут построены жилые здания, в которых смогут жить 2 000 человек — скорее всего, они будут инженерами, программистами и представителями других технологических профессий. Также известно, что город будет состоять всего лишь из трех улиц с разным предназначением. Построить собственные города в свое время хотели многие крупные компании, но японская корпорация явно настроена серьезно. Она уже купила необходимую ей территорию и запустила строительство в феврале 2021 года. Безо всяких преувеличений, это очень важный для компании проект, так что давайте узнаем о нем все, что на данный момент известно.

«Умный» город в Японии

О намерении построить собственный город компания объявила в январе 2020 года. Подробности об этом проекте были опубликованы в официальном блоге корпорации, и я даже кратко описывал его суть в этом материале. Было известно, что Woven City расположится на территории бывшего автомобильного завода Toyota. Так называемый Хигаси-Фудзи располагался у подножия горы Фудзияма и занимал собой территорию площадью 70 гектаров (710 000 кв.м). Теперь же точно известно, что на его месте будут проложены дороги и построены дома, которые спроектированы датским архитектором Бьярке Ингельсом (Bjarke Ingels).





Концепт улиц Woven City





Название Woven City можно перевести как «Тканый город». Такое наименование связано с тем, что населенный пункт будет состоять из трех переплетенных между собой улиц. Первая будет предназначена для владельцев «умного» транспорта вроде велосипедов и самокатов, вторая станет испытательным полигоном для автомобилей с системой автономного вождения, а по третьей жители города смогут ходить пешком. Также ранее упоминалось о том, что люди смогут пользоваться новыми технологиями Toyota, следящими за состоянием здоровья и помогающими им в быту.

Начало строительства города

Лично мне не совсем понятно, почему о новом городе вспомнили именно сейчас. Например, подробностями о новом населенном пункте недавно поделилось издание Forbes. Скорее всего, это связано с началом строительных работ в феврале 2021 года — это самое прямое доказательство того, что проект японской компании реален и город точно будет построен. Но вот к сожалению, мне не удалось найти фотографий процесса строительства. Но зато несколько месяцев назад издание Motor Authority поделилось снимками с церемонии закладки фундамента.





Также издание сообщило, что по улице для автономного транспорта будут ездить электрические автомобили e-Palette. По данным официального сайта Toyota, в ходе нынешних Олимпийских игр в Токио для перевозки спортсменов используется именно это средство передвижения. Эти электромобили в виде огромных коробочек можно настроить для выполнения разных задач. Скорее всего, речь идет о том, что помимо перевозки пассажиров, автомобили e-Palette можно использовать для перевозки небольших грузов. Только вот получается, что автомобили были испытаны не в «городе-лаборатории», а прямо в Токио, в рамках такого важного мероприятия, как Олимпийские игры.





В конечном итоге получается, что Woven City действительно является чем-то вроде огромной лаборатории. Ожидается, что в будущем все автомобили будут полностью автономными. Но чтобы они правильно работали, необходимо установить между ними связь. В идеале, все автомобили, дорожные знаки, светофоры и даже люди (по моему мнению) будут оснащены датчиками, которые передают друг другу информацию. На основе этих данных автомобили смогут строить короткие маршруты и при этом не создавать пробок. А зная информацию о местоположении людей можно будет свести к нулю количество несчастных случаев. В настоящих городах такую систему нельзя установить даже в тестовом режиме, поэтому для проведения испытаний приходится строить такие города, как Woven City.





В общем, Toyota хочет построить экологически чистый город, в котором все взаимосвязано





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Под конец отмечу, что строительством своих городов хотели заняться многие компании. Например, в наших старых материалах можете почитать про населенный пункт компании Sidewalk labs. Также у нас есть небольшая статья про город Бельмонт, который хотел построить Билл Гейтс — вот ссылка. Только новостей о строительстве этих городов будущего все еще нет. Скорее всего, город Toyota станет первым в своем роде.



