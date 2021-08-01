Чиновники утвердили отчет об исполнении республиканского бюджета за 2020 год. Zerkalo.io посмотрело , какими были траты на «социалку», в том числе здравоохранение, образование, пенсии, пособия, а также на «оборонку».

Как сэкономили на «социалке»

В целом на социальную политику потратили почти 1 миллиард 889 миллионов рублей. Это примерно на 127 миллионов рублей меньше, чем планировали. К примеру, на выплате пенсий сэкономили чуть больше 13 миллионов рублей, на помощи семьям с детьми — 10 миллионов, на помощи в строительстве жилья — 339 миллионов, на молодежной политике — около 515 тысяч, на соцзащите — порядка 505 тысяч.





На образование потратили примерно на 69 миллионов рублей меньше, чем планировали (причем сэкономили как на дошкольном, так и на общем среднем, профессионально-техническом, высшем и послевузовском), на здравоохранение — на 40,6 миллиона меньше прогноза.





На сколько расходы на «оборонку» превысили планы

На национальную оборону в 2020 году потратили 1 миллиард 454,4 миллиона рублей. Это сумма на 135,2 миллиона рублей больше, чем было запланировано.





Для сравнения: на здравоохранение расходовали 1 миллиард 233,5 миллиона рублей.





На судебную власть, правоохранительную деятельность и обеспечение безопасности в прошлом году в целом расходовали почти 2 миллиарда 536,7 миллиона рублей. Это на 57,5 миллиона рублей больше, чем прогнозировали. Этот рост произошел в том числе за счет превышения расходов на работу органов внутренних дел, пограничной службы, государственной безопасности, подразделений по чрезвычайным ситуациям.





Напомним, чиновники в очередной раз пересмотрели в сторону увеличения прогноз по дефициту госбюджета на 2021 год — до 6 миллиардов рублей. Изначально дефицит был запланирован в размере 4 млрд рублей, но позже он был увеличен до 5,6 млрд рублей, затем снова пересматривался.





Ранее власти заявляли, что рефинансировать дефицит планируют за счет остатков средств бюджета прошлых лет и новых государственных заимствований.



