+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Протесты Олимпиада Запрет полетов Политзаключенные Санкции Репрессии Конституционная реформа

Законы различных штатов США вынудили производителя мощных компьютеров приостановить поставки

Как оказалось, покупка мощного игрового ПК может оказаться не такой простой задачей, как кажется. Об этом узнали некоторые пользователи из США, заказавшие высокопроизводительные машины компании Dell, пишет hi-tech.news.

Жители шести штатов - Калифорнии, Колорадо, Гавайев, Орегона, Вермонта и Вашингтона - не получат компьютеры серии Alienware. Причина - новые правила, которые вступили в вышеупомянутых штатах в начале месяца.

Они четко регулируют стандарты энергоэффективности для ПК. Это означает, что некоторые версии компьютеров Dell - здесь речь о моделях Alienware Aurora R10 и R12 - просто превосходят по мощности и не соответствуют законодательным требованиям данного штата.

О неразберихе сообщил сервис PC Gamer, разместивший на своих страницах официальное заявление американской компании. В нем Dell сообщает о приостановке поставок и закупок для отдельных комплектов в связи с новым законодательством о потреблении энергии CEC.

Новые правила - большая проблема не только для игроков, но и для самих производителей. Они требуют совершенно другого взгляда на конфигурационный диапазон готовых комплектов, доступных в магазинах. Это означает, что многие из доступных продуктов должны претерпеть соответствующие изменения, чтобы они могли быть проданы в соответствии с новым законодательством штатов, пишет ru.oxu.az
Поделиться
Последние известия




Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Игорь Драко
Режим "валит" оппонентов. Санкции работают.
Павел Знавец
З нагоды дня 3 ліпеня 2021г.
Канапацкая Ганна
ТИХАНОВЩИНА- КАК ЭЛЕМЕНТ ГИБРИДНОГО АНШЛЮСА
Уладзiмiр Някляеў
ДАЙСЦІ ДА БЕЛАРУСАЛІМУ
Анатолий Санотенко
Про экстремистов (рапорт)
Михаил Пастухов
НЕЗАКОННЫЙ РЕФЕРЕНДУМ
Александр Волчанин
Слава Героям Чернобыля. Письмо от Президента МО ...


Особое мнение





Выбор редакции
© 2005 - 2021 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]