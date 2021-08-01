Законы различных штатов США вынудили производителя мощных компьютеров приостановить поставки
Как оказалось, покупка мощного игрового ПК может оказаться не такой простой задачей, как кажется. Об этом узнали некоторые пользователи из США, заказавшие высокопроизводительные машины компании Dell, пишет hi-tech.news.
Жители шести штатов - Калифорнии, Колорадо, Гавайев, Орегона, Вермонта и Вашингтона - не получат компьютеры серии Alienware. Причина - новые правила, которые вступили в вышеупомянутых штатах в начале месяца.
Они четко регулируют стандарты энергоэффективности для ПК. Это означает, что некоторые версии компьютеров Dell - здесь речь о моделях Alienware Aurora R10 и R12 - просто превосходят по мощности и не соответствуют законодательным требованиям данного штата.
О неразберихе сообщил сервис PC Gamer, разместивший на своих страницах официальное заявление американской компании. В нем Dell сообщает о приостановке поставок и закупок для отдельных комплектов в связи с новым законодательством о потреблении энергии CEC.
Новые правила - большая проблема не только для игроков, но и для самих производителей. Они требуют совершенно другого взгляда на конфигурационный диапазон готовых комплектов, доступных в магазинах. Это означает, что многие из доступных продуктов должны претерпеть соответствующие изменения, чтобы они могли быть проданы в соответствии с новым законодательством штатов, пишет ru.oxu.az
12:59 01/08/2021
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