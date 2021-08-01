Причин роста сектора электроники сразу несколько. Источником большинства из них стал коронавирус и введенные из-за него ограничения. Но при этом продолжается и рост e-commerce в стране в целом, и увеличивается проникновение гаджетов и более разнообразной бытовой техники в повседневную жизнь беларусов.





Отчасти рост обусловлен необходимостью работать из дома — это спровоцировало сильный рост продаж ПК, ноутбуков и комплектующих. Причем с ходом времени динамика только растет. Так, согласно отчету исследовательской компании Canalys, в 1 квартале 2021 года продажи ноутбуков подскочили на 55%. Помимо персональных компьютеров, беларусов также очень интересует разнообразная периферия, которая облегчает работу из дома: наушники, гарнитуры, веб-камеры, более удобные мышки и клавиатуры, дополнительные мониторы и т.д.





Влияет на рост онлайн-покупок гаджетов и бытовой техники и отток покупателей из оффлайна. COVID вынудил многих покупателей отказаться от шоппинга в обычных магазинах и перейти на интернет-покупки. Так, по данным Deal.by, в 2020 году рост e-commerce в Беларуси составил 40% — до 2,3 млрд рублей. И статистика показывает, что 2021 год продолжает этот тренд.





При этом средний чек беларусов в секторе электроники незначительно снизился и сейчас достигает $51. По этому показателю страна достаточно сильно отстает от ведущих европейских стран.