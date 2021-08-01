Портрет составлен на основе анализа активности за последний год. Чаще всего Geely в кредит приобретают мужчины – 76% сделок. Почти каждый четвертый автомобиль забирает девушка. Средний возраст получателя специального автокредита – 42 года.





Беларусы обычно покрывают кредитами большую часть стоимости Geely. Так, 15-20 тысяч рублей они выделяют из личных сбережений или занимают у близких, а порядка 30 тысяч рублей берут в банке.





По статистике БПС-Сбербанка, около 75% получателей кредита на Geely сами оплачивают более 25% от цены автомобиля, каждый четвертый – менее четверти. Дело не только в финансовых возможностях: если внести 25% от стоимости автомобиля своими деньгами, то можно зафиксировать льготную ставку сразу на 3 года.





Среди моделей наибольшей популярностью пользуется кроссовер Geely Atlas. Белорусы также часто берут кредит на покупку компактного кроссовера Geely CoolRay и кросс-хэтчбека Geely GS. Многие также выбирают купе-кроссовер Geely Tugella.





«Кредиты на покупку Geely сейчас пользуются не меньшим успехом, чем в прошлые годы. Покупателей привлекает низкая стоимость обслуживания, что позволяет пересесть в новый автомобиль при отсутствии больших сбережений. Мы видим, что благодаря этой программе многие отказались от покупки подержанной иномарки на вторичном рынке и приняли решение в пользу новой машины из автоцентра», – пояснил заместитель председателя правления БПС-Сбербанка Олег Бородко.



