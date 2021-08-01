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Литва рассмотрит специальное предложение: как упростить переезд работников из Беларуси

В Литве планируют упростить переезд работников из Беларуси. И не только

В ближайшее время литовское правительство рассмотрит специальное предложение.

Министерство экономики и инноваций Литвы предлагает упростить переселение в Литву работников из третьих стран, прежде всего – из Беларуси. Об этом пишет Delfi.lt.
 
В среду правительство рассмотрит предложение, согласно которому лица, прибывающие в Литву по упрощенному порядку выдачи виз и стремящиеся получить разрешение на проживание в стране, могли бы ввезти свою собственность, не уплачивая таможенные пошлины и НДС на импорт.
 

В данный момент налоги могут не платить лишь иностранцы, у которых есть вид на жительство в Литве, либо представляющие одноразовую гарантию банка или страховой компании, которую часто очень сложно получить гражданам Беларуси.
 
С одобрения правительства, им не придется предоставлять гарантию. Министерство на своем сайте будет публиковать список юридических лиц, с которыми заключены договоры об инвестициях. Подписанный с ними трудовой договор иностранцы смогут представить таможне.
blizko.by
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