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Академия наук прорабатывает строительство новой АЭС в Беларуси

Национальная академия наук Беларуси прорабатывает строительство новой атомной станции в стране. Об этом сообщил председатель президиума НАН Владимир Гусаков в программе «Вопрос номер один» на телеканале «Беларусь 1».



В эфире он ответил на вопрос о планируемых совместных проектах с российским Национальным исследовательским центром «Курчатовский институт», с руководством которого накануне провел встречу Александр Лукашенко.

«Они предлагают нам подключиться в вопросах ядерных исследований. У них есть, уже работает, создан новейший исследовательский реактор, так называемый ПИК, — чтоб мы вошли в эту коллаборацию. (…) Также чтоб мы работали и в области материаловедения. Мы докладывали о том, что мы прорабатываем строительство и новой атомной станции, и они готовы с нами в этом плане также работать. Мы собираемся дальше создавать исследовательский реактор – наш, беларусский, и наши московские партнеры, Курчатовский институт, готовы здесь с нами работать», — рассказал он.
Reform.by
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