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Глава НАН: Белорусский электромобиль будет стоить $20 тыс.

Белорусский электромобиль будет стоить $20 тыс., заявил председатель президиума НАН Беларуси Владимир Гусаков в эфире телеканала "Беларусь 1" в субботу.


"Мы нацелены на то, чтобы наш автомобиль был недорогой. Хотя бы тысяч 20 долларов. Можно было бы дешевле, но очень дорогой электронакопитель - примерно половина стоимости автомобиля", - отметил Гусаков.

В Беларуси, по его словам, работают и над созданием электронакопителя, нацелены на то, чтобы он был дешевле зарубежных аналогов. "Продвигаемся. Есть экспериментальные образцы. Может быть, не достигаем показателей Теслы, но уже есть неплохие результаты", - рассказал глава НАН. 

Он добавил, что в Беларуси уже есть образцы собственного электромобиля. Идут испытания. "Несколько моделей: минивен, легковой автомобиль. Сейчас дорабатывается спортивный автомобиль, гоночный, небольшой грузовой автомобиль", - уточнил Гусаков. 
Интерфакс
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