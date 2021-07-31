Глава НАН: Белорусский электромобиль будет стоить $20 тыс.





"Мы нацелены на то, чтобы наш автомобиль был недорогой. Хотя бы тысяч 20 долларов. Можно было бы дешевле, но очень дорогой электронакопитель - примерно половина стоимости автомобиля", - отметил Гусаков.





В Беларуси, по его словам, работают и над созданием электронакопителя, нацелены на то, чтобы он был дешевле зарубежных аналогов. "Продвигаемся. Есть экспериментальные образцы. Может быть, не достигаем показателей Теслы, но уже есть неплохие результаты", - рассказал глава НАН.





Он добавил, что в Беларуси уже есть образцы собственного электромобиля. Идут испытания. "Несколько моделей: минивен, легковой автомобиль. Сейчас дорабатывается спортивный автомобиль, гоночный, небольшой грузовой автомобиль", - уточнил Гусаков.