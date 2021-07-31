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4 факта о бизнесменах, которых Лукашенко обвинил в проплате «маршей пенсионеров»

Супруги были членами инициативной группы Бабарико, поддерживали протесты.

Фото: dvernoedelo.ru

В пятницу 30 июля Александра Лукашенко, по сути, признался в причинах давления силовиков на ряд компаний: по его словам, правоохранители выявили целую сеть крупных и мелких фирм, выступивших за перемены за счет государства.

В частности, Лукашенко рассказал, что «марши пенсионеров» были проплачены: супруги Юркевич (фирмы «Юркас», «Дверной лидер») зарегистрировали своих работников как индивидуальных предпринимателей, а на сэкономленные от неуплаты налогов в бюджет деньги обучали пенсионеров навыкам работы с деструктивными каналами, закупили им для этих целей планшеты.

UDF рассказывает, что известно об этих бизнесменах.

Все начиналось с торговли на рынке

Дмитрий Юркевич родился в 1982 году. Занимался легкой атлетикой, получил звание мастера спорта в беге с барьерами, закончил горнотехническое училище в Солигорске, работал в шахте.

Бизнес Юркевич также начинал в Солигорске: в 2002 открыл на городском рынке павильон по продаже дверей и фурнитуры. Через год была открыта вторая торговая точка. В 2006 началась современная история компании «Юркас», когда она вышла на столичный рынок.

Название бизнеса взялось от объединения двух слов – Юркевич и Солигорск.

Мечта о торговой сети, подобной «Икее»

Несколько лет назад бизнесмены начали открывать гипермаркеты дверей: в Минске, Гродно, Мозыре.

Компания «Юркас» вышла на российский и рынки других стран.

По состоянию на 2020 года было открыто более 185 фирменных салонов, освоены рынки более 20 государств.

Дмитрий Юркевич рассказывал несколько лет назад:

«Мы хотим построить свою торговую сеть, подобную «Икее», в которой создаем свои бренды, наши партнеры-производители их воплощают в жизнь, а мы продаем. У нас есть свой конструкторский отдел, который создает модели. То есть мы смотрим тенденции, идем в ногу со временем».

Супруги стали членами инициативной группы Бабарико, поддерживали протесты


Об этом сообщает провластный телеграм-канал, специализирующийся на сливах.

Сообщается, что во время президентской кампании Зоя Юркевич собрала в поддержку выдвижения Виктора Бабарико более 600 подписей, также участвовала в пикетах.

А Дмитрий Юркевич после выборов якобы ходил на воскресные протестные марши.

В сети недавно была размещена аудиозапись разговора: утверждается, что весной этого года Зоя Юркевич призывала подчиненных принять участие в голосовании на платформе «Голос» в поддержку инициативы Светланы Тихановской об участии международного сообщества в переговорном процессе.

Не исключено, что силовики уже давно «пасли» бизнесменов.

Супругов и должностных лиц после обыска отправили за решетку

Обыск в компании произошел 22 июня.

В недавнем сюжете по БТ утверждалось: двое владельцев и еще 7 должностных лиц были задержаны по уголовным делам. Бизнесменов обвиняют в неуплате налогов: якобы нарушение в том, что 37 монтажников дверей были оформлены как ИП.

Но ущерб заявлен относительно небольшой: якобы Юркевичи «сэкономили» миллион рублей.
Источник: Сергей Лыжников
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