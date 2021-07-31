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АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Протесты Олимпиада Запрет полетов Политзаключенные Санкции Репрессии Конституционная реформа

Фотофакт. Тихановская встретилась с белорусами из Кремниевой долины и айтишниками, живущими в Калифорнии

На встречах обсудили, как они могут помогать тем, кто в Беларуси, а также реформы для будущего возвращения релоцированных компаний домой.


Участниками встреч были венчурные инвесторы, топ-менеджеры компаний, профессора из Долины и белорусы, которые живут в Калифорнии и работают в IT.


Айтишники готовы помогать Беларуси разными способами, в том числе, открывать программы менторства людей в Беларуси, которые хотят найти работу в IT, и регулярно отправлять пожертвования проектам и людям, которые на передовой в Беларуси.
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