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Сеть «Табакерка» расширяется

Сеть «Табакерка» с начала лета 2021 года подала в Торговый реестр данные об 11 новых киосках. Общее число точек достигло 2969.


Для сравнения: у ближайшего конкурента по охвату — государственной «Белсоюзпечати» —1023 точки, пишет Office Life.  В недавнем прошлом их было 1052.

«Табакерка» — это проект компании «Энерго-Оил». До недавнего времени она была аффилирована с Алексеем Олексиным. После наложения на него персональных санкций ЕС, а также введения секторальных санкций пока неизвестно, остается компания в его собственности или же она продана, как МТБанк.
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