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В Нацбанке Беларуси назвали причины роста цен

Годовой прирост потребительских цен в июне достиг 9,9%.

Фото: Павел Мартинчик

В Национальном банке Беларуси назвали причины роста цен. Годовой прирост потребительских цен в июне достиг 9,9% и по итогам III квартала 2021 года годовая инфляция сохранится на данном уровне. Раскручиванию спирали инфляции способствуют как внешние факторы, так и внутренние. Данная информация была опубликована в докладе члена Правления Нацбанка, начальника Главного управления монетарной политики и экономического анализа Дмитрия Мурина «Обеспечение ценовой стабильности в первом полугодии 2021 года».

Мурин отмечает, пишет kp.by, что ускорение инфляционных процессов стало результатом совокупного влияния целого ряда как внешних факторов, так и внутренних. В их числе:

рост цен во всем мире;

повышение НДС;

увеличение транспортных расходов по причине подорожания топлива;

высокие инфляционные риски и девальвационные ожидания экономических агентов.

Дмитрий Мурин назвал проинфляционные риски в белорусской экономике.

- К внешним относится риск повышенного инфляционного фона в ряде стран, в том числе в странах – основных торговых партнерах по причине сохраняющихся ограничительных мер во внешней торговле. Сохраняется неопределенность касаемо перспектив восстановления мировой экономики. Также значимыми остаются внутренние риски поддержания монетарной стабильности, которые связаны с высокими инфляционными и девальвационными ожиданиями (подразумевается нестабильность депозитного рынка, а также спрос на иностранную валюту со стороны населения – Ред.). Санкционное давление может усугубить динамику платежного баланса и усилить девальвационное давление, - говорится в докладе.

По итогам 2021 года в Нацбанке Беларуси ожидают прирост потребительских цен около 9%, а к концу 2022 года – около 6%.
Источник: Инна Корсак
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