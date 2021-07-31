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Белорусский стартап Fibery поднял $ 3.1млн. в посевном раунде

Founder Fibery.io Михаил Дубаков сообщил в своем ФБ о том, что стартап поднял посевном раунд в $ 3.1млн., чтобы «создать второй мозг компаниям».

Bel.biz поговорил с Михаилом о том, как стартап к этому пришел и куда планирует двигаться дальше. 

Кто инвестирует


Основной инвестор этого раунда — российский венчурный фонд Altair Capital. Фонд хорошо известен  большим опытом инвестирования в productivity tools. Кроме того, по словам Михаила, основатели фонда вложили собственные средства. 

«Считается, что после раунда денег у компании должно быть хотя бы года на полтора года, у нас так и получается сейчас», — говорит Михаил Дубаков.

Как нашли инвесторов


— Вообще процесс был довольно длительный, потому что изначально Fibery была частью Targetprocess. Я начал поиск еще в начале 2020 года, поговорил примерно с 50 фондами и получил 3 предложения. Мы еще тогда выбрали Altair, потому что разговаривали на одном языке. Вообще очень важно когда общение с инвестором с самого начала протекает легко, это хороший признак того, что и дальше будет все нормально, — делится Михаил. 

После того, как стало известно, что Targetprocess продается, нужно было правильно и аккуратно выделить Fibery в отдельную компанию. Этот процесс занял времени, окончательное разделение оформилось только к марту 2021 года. Это позволило вернуться к сделке с инвесторами и не спеша ее закрыть в июле.

С какими показателями вышли в раунд 


Михаил говорит, что Fibery очень открытая компания и всю важную статистику публикует в свободном доступе. Сейчас у них  более 100 платных клиентов, среди которых такие продуктовые компании, как  Lemonade, Plex, Rosetta Stone, Vochi.ai. 

— Для нас сейчас более важно нанести компаниям пользу, чем заработать деньги, так что мы больше смотрим на количество активных пользователей и показатели удержания (retention), — рассказывает Михаил.

Оборот компании сейчас около $220K в год, зато клиенты  практически не уходят и довольны продуктом, что Михаил справедливо называет хорошим знаком лояльности и качества своего продукта. И маркером того, что компания близка к достижению product/market fit.

Команда и ее расширение


Михаил говорит, что у Fibery сейчас очень сильная R&D команда, однако с маркетингом не все так радужно. Поэтому в основном рост команды будет в эту сторону. Сейчас в проекте работают  22 человека и в ближайших планах увеличить количество сотрудников на 3-4 человека. Им поручат улучшение маркетинга и работу с клиентами. 

Изначально вся команда была в Минске. Но сейчас, по понятным причинам, люди рассеялись. Большинство работает в Польше, чуть меньше в Минске и несколько сотрудников живет на Кипре. 

Рынки и клиенты


— Вообще Fibery довольно необычный продукт. Мы сделали no code систему, которая позволяет компаниям собирать решения для управления своими процессами и организации знаний. Это довольно широкий рынок, а с такой широтой сложно выстраивать маркетинговые компании, — говорит Михаил Дубаков. 

Поэтому команда решила сфокусироваться на продуктовых компаниях размером 50-300 человек. Основные клиенты сейчас — это менеджеры по  продуктам и аналитики. С помощью Fibery они уже сейчас они могут делать вещи, которые невозможно делать больше нигде.

— Однако наша главная цель — связать вместе всю компанию, все ее отделы в единую систему. Это позволит компаниям работать умнее и отвечать на вопросы, на которые сейчас невозможно получить удовлетворительный ответ. К примеру, что чаще спрашивают пользователи определенного сегмента? Или зачем мы решаем  вот эту задачу? Как описать задачу максимально понятно? — рассуждает Михаил.

Команда  Fibery создает систему, которая позволит компаниям агрегировать информацию в одном месте, соединять ее, превращать знания в работу и иметь единый контекст. Фактически, они  называют это вторым мозгом  компании.

Юрисдикция сделки


— Не думаю, что сейчас какой-либо фонд согласится заключать сделку в белорусской юрисдикции. И раньше на это смотрели настороженно, а сейчас это сразу красный флаг, — говорит Михаил. 

Fibery, Inc. является американской компанией, поэтому и сделка заключена в этой юрисдикции.  

Планы и сроки 


— С точки зрения следующего раунда, наша основная задача выйти на годовой оборот в $1M. Чем раньше, тем лучше. Реалистично мы хотим это сделать в течение следующих 12 месяцев. Такой рост будет является подтверждением найденного product/market fit и для нас и для инвесторов. И его будет достаточно для неплохого раунда A, — резюмирует Михаил Дубаков. 
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