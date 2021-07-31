+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Протесты Олимпиада Запрет полетов Политзаключенные Санкции Репрессии Конституционная реформа

Депутаты ожидают поступления к концу года большого пакета законопроектов в сфере экономики - Горваль

На сегодняшний день в профильной комиссии находятся 2 законопроекта - об инвестициях и саморегулируемых организациях.


К концу года депутаты ожидают поступления большого пакета законопроектов в сфере экономики, сообщила журналистам член Постоянной комиссии по экономической политике Палаты представителей Светлана Горваль, передает корреспондент БЕЛТА

"Это проекты законов об урегулировании неплатежеспособности, по вопросам лицензирования, противодействия монополистической деятельности и развития конкуренции, корректировки Банковского кодекса. Будет рассмотрен бюджетный пакет документов на 2022 год и изменения в Налоговый кодекс", - рассказала Светлана Горваль.

На сегодняшний день в профильной комиссии находятся 2 законопроекта - об инвестициях и саморегулируемых организациях. "Они уже приняты в первом чтении, ведется активная работа по доработке этих документов. Планируем их принять на осенней сессии", - отметила депутат.

Если говорить о законопроекте о саморегулируемых организациях, то это абсолютно новый закон для нашей страны. "Чем обусловлена его разработка? Уже есть мировой опыт. И во многих странах создание саморегулируемых организаций обеспечивает мощную движущую силу экономического роста, позволяет обеспечить повышение эффективности, конкурентоспособности экономики страны, создает благоприятные условия для взаимодействия субъектов хозяйствования и населения. Саморегулирование - это особая форма взаимодействия государства и субъектов хозяйствования, что позволит минимизировать вмешательство государства в вопросы профессиональной предпринимательской деятельности, но и обеспечит ответственность бизнеса перед потребителем, - добавила Светлана Горваль. - Если касаться изменений в закон об инвестициях, они позволят создать благоприятный климат для привлечения прямых иностранных инвестиций в нашу страну, дополнительные условия для защиты прав и имущественных интересов инвесторов. Таким образом мы создадим для нашей республики имидж надежного, честного, предсказуемого партнера в инвестиционной системе".
Поделиться
Последние известия




Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Игорь Драко
Режим "валит" оппонентов. Санкции работают.
Павел Знавец
З нагоды дня 3 ліпеня 2021г.
Канапацкая Ганна
ТИХАНОВЩИНА- КАК ЭЛЕМЕНТ ГИБРИДНОГО АНШЛЮСА
Уладзiмiр Някляеў
ДАЙСЦІ ДА БЕЛАРУСАЛІМУ
Анатолий Санотенко
Про экстремистов (рапорт)
Михаил Пастухов
НЕЗАКОННЫЙ РЕФЕРЕНДУМ
Александр Волчанин
Слава Героям Чернобыля. Письмо от Президента МО ...


Особое мнение





Выбор редакции
© 2005 - 2021 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]